Вышел трейлер боевика Бессона про русскую модель-киллершу

На YouTube-канале компании Europa Corp. опубликован новый восхитительно клюквенный "привет" "Никите" - трейлер нового боевика Люка Бессона "Анна". Радующего надежным актерским составом и чудесным саундтреком.

"Матрешки - это русские куклы, которые вставляются друг в друга: одна кукла прячется в другой. Анна - симпатичная 24-летняя женщина, но кто она на самом деле? И сколько других женщин прячется в ней? Она простая торговка матрешками на московском рынке? Или супермодель на парижском подиуме? Или кровавая убийца в Милане? Она - коррумпированный полицейский? Или двойной агент? Или же опытный шахматист?.. Теперь нужно дождаться конца партии и узнать, кто же Анна на самом деле - и кому здесь мат", - раскрашивает ситуацию комментарий к трейлеру.

Бессон - режиссер, сценарист и продюсер проекта.

В ролях: Саша Лусс ("Валериан и город тысячи планет"), Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи ("Острые козырьки"), Александр Петров ("Полицейский с Рублевки", "Звоните ДиКаприо!", "Гоголь", "Притяжение"), Никита Павленко ("Спящие", "Эластико"), Анна Книппа ("МакМафия") и Алексей Маслодудов ("Глухарь", "Елена").

Российская премьера - 11 июля.