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Рубрика: В мире

Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

В Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским почувствовала себя плохо. Во время исполнения государственных гимнов немецкий лидер начала сильно дрожать. Неподвижно стоящий рядом с германским политиком Зеленский не предпринял никаких действий.

Как заявил президент Украины, Меркель была рядом с ним в безопасности. Именно поэтому украинский лидер не предпринял никаких попыток помочь немецкому канцлеру, передает Bild. Поступок Зеленского вызвал осуждение в Сети, хоть и соответствовал протокольному поведению.

Фото: EPA
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Приступ сильного тремора, по словам самой Меркель, был связан с обезвоживанием организма из-за жаркой погоды. В Берлине во вторник столбик термометра достиг отметки в 30 градусов. Канцлер ФРГ почувствовала себя лучше, когда выпила несколько стаканов воды.

Напомним, что украинский лидер прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером.

Кстати

Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2". "Не секрет, что наши позиции относительно проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность Германии к предметному диалогу относительно этого непростого вопроса", - заявил Зеленский по итогам полуторачасовых переговоров с Меркель, которые продемонстрировали наличие серьезных разногласий между Берлином и Киевом.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Газопровод "Северный поток-2"
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