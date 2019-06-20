Эксперт: Китай может стать посредником в переговорах США и КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня находится с визитом в КНДР, где он проводит переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это первый приезд китайского лидера в соседнюю страну за 14 лет.

Визит Си в Пхеньян состоялся за неделю до саммита G20 в Осаке, где, как ожидается, он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Встреча Си и Трампа будет проходить на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином, выхода из которой пока не просматривается. Поэтому Си стремится набрать аргументов перед встречей с американским коллегой.

Одним из таких аргументов может стать проблема ядерного урегулирования на Корейском полуострове. Как известно, третий саммит Трампа и Ким Чен Ына до сих пор не состоялся, хотя обе стороны не высказывают никаких возражений, а лишь хотят, чтобы он был по возможности более конструктивным.

"Китай может стать посредником в переговорах Вашингтона и Пхеньяна", - считает эксперт Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

При этом эксперт отметил, что необходимо принимать во внимание торговую войну между Китаем и США, а также тот факт, что Китай, по большому счету, вполне устраивает нынешняя ситуация на Корейском полуострове.

"Китаю нужна не денуклеаризация, а стабильность, - сказал Асмолов. - И Пекин больше устраивает ситуация постановки на паузу, которая продолжается сейчас, при том, что де-факто развитие событий соответствует российско-китайскому плану двойной заморозки, когда Пхеньян приостанавливает запуск ракет, а США и Южная Корея не проводят военные учения рядом с границами КНДР".