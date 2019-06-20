Орнитологи расшифровали таинственные геоглифы Наска

Ученые из университетов Хоккайдо и Ямагата (Япония) применили таксономический подход и идентифицировали огромных птиц, нарисованных в древности на плато Наска в Перу.

Исследование опубликовано в журнале Archaeological Science: Reports, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Хоккайдо. Команда исследователей провела орнитологический анализ, чтобы идентифицировать виды птиц, изображенных на плато Наска.

Эти гигантские рисунки видны только с большой высоты. Их предназначение до сих пор точно не установлено. Геоглифы были "вырезаны" в землю между 400 годом до н.э. и 1000 годом н.э. Их авторами были люди, жившие в этих местах задолго до инков.

Идентификация того, что представляют собой изображения, является первым шагом к разгадке тайны: почему вообще эти рисунки были созданы? Среди более чем 2000 геоглифов имеется 16 изображений птиц, которые кажутся экзотическими для этого региона.

"До сих пор птицы на этих рисунках идентифицировались на основе общих впечатлений или нескольких морфологических признаков, присутствующих на каждой фигуре, - говорит соавтор исследования Масаки Эда. - Мы внимательно изучили формы и размеры птичьих клювов, голов, шей, тел, крыльев, хвостов и лап и сравнили их с современными птицами, обитающими в Перу".

В результате исследователи повторно классифицировали ранее идентифицированного колибри (геоглиф № PV68A-CF1) как дрозда-отшельника. Также идентифицирована птица гуано (геоглиф № PV68A-GF3) и пеликан (геоглиф № PV68-GF1).

Остальные рисунки, которые считаются изображениями кондоров или фламинго, не обладают существенными характеристиками для идентификации. Более того, их характеристики несовместимы с характеристиками современных перуанских птиц.

Кстати, опознанные птицы тоже не обитают в районе плато Наска. Они встречаются в других частях Перу. Например, отшельники обитают в лесах на восточных склонах Анд и на севере около Эквадора, а пеликаны живут на побережье.

"Люди Наска, которые рисовали изображения, могли видеть пеликанов во время сбора еды на побережье, - считает Эда. - Наши результаты показывают, что они изображали экзотических, а не местных птиц, потому что те привлекали их внимание".