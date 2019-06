Путин: Нужно реагировать на слова из США о кибератаках на энергосистемы РФ

Россия неоднократно предлагала США начать диалог по выработке каких-то правил в киберпространстве. Но пока никакого вразумительного ответа не получила, заявил Владимир Путин.

"Современный мир очень взаимосвязан и взаимозависим, и мы, конечно, слышали и об этой статье в New York Times, и видели реакцию президента, что они предатели. Я не понимаю, как это нужно трактовать. Это значит, что они выдали существующую реальную информацию? Или они все-таки осуществили какой-то вброс? Но в любом случае мы должны как-то реагировать и должны понимать, о чем идет речь", - сказал Путин в ответ на вопрос, действительно ли можно с территории США отключить свет во всей России, учитывая материал газеты The New York Times об американских кибератаках на российские энергосистемы.

Президент также добавил, что Россия обеспечивает безопасность своей энергосистемы, чтобы противостоять кибератакам. "Что касается работы нашей критически важной инфраструктуры, энергетики, в том числе и других областей, конечно, мы должны думать о том, как себя обезопасить от любых кибератак. От любого негативного воздействия. Мы не только думаем над этим, но и занимаемся этим", - пояснил Путин.