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20.06.2019 05:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Федор Конюхов попросил президента РФ запретить вылов косаток и белух

Текст: Анна Бондаренко

Знаменитый путешественник Федор Конюхов в открытом письме, размещенном на своем сайте, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить вылов морских млекопитающих в России с последующей перепродажей в отечественные и зарубежные океанариумы.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Минприроды рассказало о планах выпуска косаток из "китовой тюрьмы"

В обращении, напомнив о косатках и белухах, содержащихся в бухте Средняя под приморской Находкой, он отметил, что ему пишут жители не только нашей страны, но и Австралии, Новой Зеландии, Чили "с просьбой остановить этот варварский бизнес, существующий в нашей стране", а также предложил инициировать соответствующий законопроект.

"Киты, которые сейчас находятся в "китовой тюрьме" рождены в океане и должны жить в естественной среде обитания, а не быть чьей-то собственностью. Уверен, экотуризм и наблюдение за китами принесет больше для Приморское края, чем вылов и продажа в Китай", - отметил он.

Два дня назад стало известно, что вопрос о судьбе косаток и белух на "Прямую линию" с президентом отправил океанолог Жан-Мишель Кусто, побывавший в бухте Средняя с группой экспертов, которые дали свои рекомендации по выпуску косаток.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных, не поддержав при этом требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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