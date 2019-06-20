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Рубрика: Российский автопром

Секретная Lada попала в смертельное ДТП

Текст: Юрий Зубко

Трагический инцидент произошел с секретной Lada, которую тестирует АвтоВАЗ. Вечером 17 июня в Самарской области в грузовик, который остановился из-за неисправности, врезалась Granta Sport. 

В результате ДТП погиб 48-летний пассажир КамАЗа, который вышел из машины на дорогу незадолго до столкновения. Также травмы получил 64-летний водитель закамуфлированного авто.

О том, что автомобиль является спортивной Granta, говорят оригинальные диски колес и камуфляж на обвесе машины.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Ранее сообщалось, что "заряженная" Granta в модификации Drive Active (у такой Lada спортивная подвеска, другой дизайн и оформление интерьера, однако двигатель стандартный, нефорсированный, мощностью 98 либо 106 л.с.) появится на рынке в начале июня, но этого не произошло.

По данным СМИ, в августе стартуют продажи полноценной Granta Sport (у нее должен быть мотор мощностью 120 л.с, задние дисковые тормоза и более спортивные настройки подвески).

В то же время директор Lada по маркетингу Фабьен Гульми заявил, что такие автомобили не появятся в ближайшее время. Возможно создание модели со спортивным внешним видом, но не более того. Другими словами, Lada Granta с изменённой подвеской, более мощными тормозами и производительным двигателем не будет.

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#Lada