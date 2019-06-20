Skoda готовит Kodiaq к скорому обновлению

Издание Motor1 опубликовало первый фотографии обновлённого Skoda Kodiaq, выехавшего на дорожные тесты. Внешность не претерпит кардинальных изменений, но зато у флагмана появится прогрессивная оптика, новый силовой агрегат и гибридная модификация.

Судя по бамперу и колёсным дискам, чехи выкатили на тесты Kodiaq в исполнении Sportline. Камуфляжная плёнка не позволяет разглядеть всех нюансов, но уже понятно, что в компании решили не отказываться от двухярусной оптики и следовать рецепту "если продаётся - не навреди".

Оптика Skoda Kodiaq, скорее всего, получит матричную технологию, как и новый Superb. Также кроссовер должны оснастить фонарями с динамическим указателем поворота. Моторная гамма изменится: в ней может появиться новый дизель 2.0 TDI Evo, дебютировавший этой весной на Passat.

Также у Kodiaq появится гибридная версия с силовой установкой, как у Superb iV.

Судя по тому, что изменений в дизайне немного, а новые двигатель и гибридный привод уже апробированы на соплатформенных моделях, предполагаем, что премьера Skoda Kodiaq ‘2020 состоится в рамках сентябрьского автосалона во Франкфурте. Эта же площадка может стать дебютной для новой Octavia.