Трамп сообщил о скорой встрече с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналиста американского телеканала Fox News, заявил, что во время саммита G20 в Осаке встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет. Вообще я встречусь с ними на следующей неделе в Японии", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Он также отметил, что ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой способствовала "охота на ведьм" (расследование) спецпрокурора Роберта Мюллера.

Тем временем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя заявление американского лидера, сообщил ТАСС, что ему ничего неизвестно о подтвержденной встрече двух лидеров в Осаке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков распространил информацию, что график переговоров Владимира Путина на полях саммита G20 еще верстается.