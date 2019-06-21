МИД России: США балансируют на грани войны с Ираном

После инцидента со сбитым Ираном американским беспилотником, Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасная. Я бы назвал этого балансированием на грани войны", - отметил он.

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже это подтвердило Центральное командование вооруженных сил США. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Впрочем, позже американский лидер заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что это решение было случайным.