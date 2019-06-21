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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Малевич в доступе

В Москве покажут коллекцию Николая Харджиева
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Столичный выпуск № 132(7890)
В Выставочном зале Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) 21 и 22 июня пройдет научная конференция "Русский авангард в межнациональном контексте". На мероприятии, посвященном памяти искусствоведа и коллекционера Николая Харджиева, ученые и специалисты из разных стран представят более двух десятков докладов. Продолжит тему уникальная выставка.

В ходе конференции обещают поднять целый ряд важных и интересных вопросов. Так, эксперты поговорят об интенсивном обмене с европейским модернистским движением и последовавшей затем изоляции русского авангарда, о русских эмигрантских арт-сообществах в Европе и о том, что в начале 1920-х годов связывало между собой советские авангардные группы и их коллег в других странах.

Тему русского авангарда, уверены организаторы, нельзя рассматривать в отрыве от одного из крупнейших ее исследователей Николая Харджиева. Главным предметом его интересов был литературный и художественный авангард. Именно благодаря его увлеченности была собрана большая документально-художественная коллекция, уникальная в своем роде. В нее входят живопись, графика, рукописи и автографы русских художников и писателей XX века. В начале 90-х собрание "распалось": одна часть оказалась в Голландии, куда переехал исследователь, другую при попытке вывоза опечатали на таможне и передали на хранение в РГАЛИ.

Фото: Александр Шапунов
Выставка "Ангелы XX века" проходит в Русском музее Санкт-Петербурга

- В 1994 году Харджиев письмом подтвердил согласие на передачу документов в Российский государственный архив литературы и искусства, но закрыл к ним доступ на 25 лет. 2019 год для истории архива особенный - именно он был определен как рубежный. Доступа к этим артефактам ждали четверть века, - подчеркивают в РГАЛИ.

Часть коллекции Николая Харджиева можно будет увидеть в дни проведения конференции - главные раритеты будут представлены на выставке "Русский авангард из собрания РГАЛИ". Гостям покажут письма, фотографии, манифесты и теоретические работы, дневники и автографы стихов Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Казимира Малевича, Алексея Крученых, Михаила Матюшина, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и других выдающихся деятелей литературной и художественной жизни первых десятилетий ХХ века. Также в зале выставят живопись и графику Владимира Татлина, Елены Гуро, Марии Синяковой, Михаила Ле-Дантю и Климента Редько.

Интересно, что авторы, как правило, сами дарили Харджиеву свои произведения как другу и человеку, понимающему их творчество. Все эти бесценные сегодня вещи он собирал и изучал в то время, когда ими мало кто интересовался, и сохранял в годы гонений на их создателей.

Авторы, как правило, сами дарили Николаю Харджиеву свои произведения как другу и человеку, понимающему их творчество

Международная научная конференция и выставка организованы совместно с культурным фондом "Центр Харджиева/Чаги" (Амстердам) при участии Музея Стеделейк, ГМИИ имени Пушкина, фонда IN ARTIBUS и Государственного Русского музея.

Кстати

Восьмиметровую комнату Харджиева в Марьиной роще Анна Ахматова называла "убежищем поэтов". Кто только не находил приют в 30-40-е годы XX века в этой "деревянной шкатулке": здесь бывали Пастернак, Крученых, Хармс, Введенский, Олейников, Малевич, Мандельштам и многие другие. Здесь же в начале июня 1941 года произошла встреча Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Культура Арт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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