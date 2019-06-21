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21.06.2019 10:45
Рубрика: В мире

США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана

Текст: Денис Кабанов

Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве над Оманским и Персидским заливами, контролируемым Ираном. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

В управлении уточнили, что данное уведомление распространяется на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов. Пилоты могут нарушить запрет лишь в случае чрезвычайных обстоятельств.

Два саудовских аэропорта атакованы беспилотниками йеменских хуситов

В ведомстве подчеркивают, что запрет связан с со сбитым ранее Ираном американским беспилотником.

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже это подтвердило Центральное командование вооруженных сил США. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Впрочем, позже американский лидер заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что это решение было случайным.

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