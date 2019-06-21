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Рубрика: Власть

Захарова: Погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии

Текст: Денис Кабанов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию в Грузии, назвав ее "песней безумству".

"Вчера по приглашению и с мирными целями в Грузию прибыл российский парламентарий. Он никогда не участвовал ни в какой антигрузинской деятельности, - написала она. - Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны. Да чего уж там - его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось, - отмечает официальный представитель. - А в российских СМИ каждый день крутят рекламу туристических возможностей Грузии!"

"Мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели?" - задается вопросом Захарова. "Вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии", - уверена она.

По словам официального представителя МИД России, данные события произошли на фоне неумолимого желания Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию, политически и экономически создать условия для какой-либо реинтеграции. "Радикалы продемонстрировали абхазам и югоосетинам уровень дружелюбия и мирного потенциала", - заключает Захарова.

Напомним, что в ходе открытия 26-й генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава российской делегации и президент МАП Сергей Гаврилов находился в кресле руководителя парламента Грузии. Это вызвало недовольство депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционные силы сорвали заседание и облили Гаврилова водой.

В итоге российские делегаты вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии до завершения мероприятия и переместиться в гостиницу, которая была вскоре окружена пикетчиками. Было принято решение досрочно покинуть Тбилиси. Российские депутаты отправились в аэропорт. По пути активисты забросали их бутылками с водой и яйцами.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Грузия Правительство МИД Беспорядки в Грузии
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