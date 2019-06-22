Кадыров прокомментировал беспорядки в Грузии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западные политики хотят превратить Грузию и Россию в злейших врагов. По его словам, Чечня пытается наладить отношения с деятелями науки и культуры Грузии, однако влияние антироссийских политиков приводит к событиям, произошедшим в Тбилиси в последние дни.

- Грузинскую культуру, литературу, искусство мир познал благодаря России. Именно в нашей стране расцвел талант каждого из писателей, поэтов, композиторов, артистов и актеров Грузии. Что касается народов Грузии и Северного Кавказа, то у нас тысячи причин жить в мире и согласии. И ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью, - отметил Рамзан Кадыров.

Он также считает, что часть вины за происходящее лежит на президенте Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвиняет Россию в заинтересованности в расколе Грузии.

- Не мешало бы посмотреть, сколько стран и народов погубили их горячо любимые США. Хочется надеяться, что здоровые силы грузинского общества найдут в себе волю, чтобы стать хозяевами своего отечества и её судьбы, - заявил Кадыров.

Как ранее сообщалось, в Тбилиси проходят протестные выступления оппозиции против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиционеры штурмовали здание парламента страны, в ответ полиция применила газ и резиновые пули.

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России. С 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией