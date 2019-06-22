Сад земных наслаждений: ювелирная коллекция Le Jardin des Délices de Chaumet

В новую "высокую" коллекцию ювелирного дома Chaumet вошли украшения, вдохновлены природой. Это оригинальные броши на "садовую" тему и коктейльные кольца, а также творения из линии Bee My Love в обновленном дизайне.

Les Espiegleries de Chaume

В коллекции Les Espiegleries de Chaumet в произведения ювелирного искусства превращаются повседневные вещи. Садовая лопатка украшена бриллиантами и каплей сапфира, на лейке поблескивают бриллиантовые капли воды. В натюрморт от Chaumet включена также корзинка с цветами, окружающие ее бабочки, улитки и стрекозы, и даже такой, казалось бы, "приземленный" предмет как садовые сапоги.

Bee My Love

Дом Chaumet, в свое время создававший уникальные украшения для Наполеона и Жозефины, в этой коллекции модернизирует символ императорского герба - пчелу. Дизайн новых колец с цветными камнями обыгрывает мотив пчелиных сот, а центральные камни окружены пчелами из золота и бриллиантов.

Геометрические формы из золота продолжают "сотовую" тему в колье и серьгах, которые отлично дополняют уже существовавшие в этой серии кольца и браслеты.

L’Epi de Ble de Chaumet

Коллекция L’Epi de Ble de Chaumet - это интерпретация любимой Жозефиной диадемы из колосьев пшеницы, которая хранится в ювелирном доме с 1811 года. Кольца с сапфирами и цветными камнями, которые помещены между пшеничными колосьями - новая глава в истории этой коллекции.

Легендарная коллекция Attrape-moi ("Поймай меня") дополнена новыми брошами в виде пчелы. В новом дизайне украшений использовано сочетание цветных камней.

А брошь Oeillet ("Гвоздика"), как переосмысленный символ утонченности, выполнена в монохромной гамме из белого золота и белых бриллиантов.