Косачев: Мы в России желаем Грузии только добра

Нынешний сюжет в российско-грузинских отношениях на этом этапе вобрал в себя четыре составляющих:

1. Организация и проведение сессии МАП;

2. Реакция на эту сессию грузинской оппозиции;

3. Реакция на пункты 1 и 2 грузинских властей;

4. Реакция на пункты 2 и 3 российских властей.

На мой взгляд, при всей неприемлемости пункта 2, самая роковая в этой цепочке - третья позиция. Грузинские власти, несущие полную ответственность за пункт 1, откровенно струсили под натиском оппозиции и эту ответственность с себя мгновенно сбросили. И грузинские власти, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили эту ответственность на Россию - безосновательно по сути и оскорбительно по форме.

Форма определила содержание. Определение "Россия - враг", произнесенное грузинским президентом, моментально превратило всех без исключения россиян, приезжающих в Грузию, в оккупантов и в пятую колонну (цитаты из того же источника).

Предельно прискорбно, что так получилось. Просто потому, что это по определению не так. Мы в России желаем Грузии только добра. Но принимая соответствующие ограничительные меры, Президент России не мог поступить иначе, потому что ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла у нему. Ответственность за безопасность граждан России. И он ее с себя, в отличие от грузинских властей, не сбросил.

Где выход? Ритуальных заверений в любви к российским туристам явно недостаточно. Выход в том, что Грузия как нация справилась со своими радикалами, одномоментно превратившими в пепел любые рассказы о грузинском гостеприимстве, и в том, чтобы Грузия как государство нашла в себе мужество исправить эмоциональные, но от этого не менее трагичные и разрушительные ошибки собственных властей, совершенные в этот день.

Пункты 1 и 2 так или иначе навсегда останутся в истории Грузии черным пятном. Пункты 3 и 4 возможно переписать. Но только в указанной последовательности, пункт за пунктом.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.