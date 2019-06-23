Появились фото выписавшегося из реабилитационного центра "Джона Сноу"

В Сети появились первые фото выписавшегося из элитного (120 тысяч долларов месяц) реабилитационного центра актера Кита Харингтона, Джона Сноу из "Игры престолов".

Kit Harington seen for first time since rehab stint in Connecticut over ‘stress and alcohol’ issues https://t.co/cja1c5psAU pic.twitter.com/e134wYl4ZX — maxkrish (@hscelebrities) 19 июня 2019 г.

Напомним: ранее сообщалось, что труды на сериале настолько подкосили 32-летнего артиста, что бедняга впал в алкогольный делирий, стресс, смурь, депрессию и обессилел в целом.

И, таким образом какое-то время помаявшись, при поддержке супруги, актрисы Роуз Лесли ("Игра престолов", "Аббатство Даунтон"), решил залечь в рехаб в США, в штате Коннектикут. Где, по рекомендации специалистов, подвергался терапии и медитировал.

Издание E! Online, рассказавшее радостную для поклонников Кита информацию, уточняет, что Харрингтон сейчас в Лондоне, куда вернулся неделю назад, ведет свою обычную жизнь и выглядит "лучше, чем когда-либо до этого". Да и чувствует себя тоже хорошо, "готовый двигаться дальше маленькими шагами - по одному в день", передает портал слова источника.