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Появились фото выписавшегося из реабилитационного центра "Джона Сноу"

Новости
    23.06.2019, 18:21
Текст:   Олег Усков

В Сети появились первые фото выписавшегося из элитного (120 тысяч долларов месяц) реабилитационного центра актера Кита Харингтона, Джона Сноу из "Игры престолов".

Напомним: ранее сообщалось, что труды на сериале настолько подкосили 32-летнего артиста, что бедняга впал в алкогольный делирий, стресс, смурь, депрессию и обессилел в целом.

И, таким образом какое-то время помаявшись, при поддержке супруги, актрисы Роуз Лесли ("Игра престолов", "Аббатство Даунтон"), решил залечь в рехаб в США, в штате Коннектикут. Где, по рекомендации специалистов, подвергался терапии и медитировал.  

Издание E! Online, рассказавшее радостную для поклонников Кита информацию, уточняет, что Харрингтон сейчас в Лондоне, куда вернулся неделю назад, ведет свою обычную жизнь и выглядит "лучше, чем когда-либо до этого". Да и чувствует себя тоже хорошо, "готовый двигаться дальше маленькими шагами - по одному в день", передает портал слова источника.

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