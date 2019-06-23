До конца года операторы подключат к интернету 26 тысяч социальных объектов

До 2021 года к Глобальной сети должно быть подключено 100 тысяч социальных объектов, школ, больниц, библиотек. Сейчас по всем регионам проводятся конкурсы, завершить их планируется к августу, и до конца года победители должны подключить к интернету 26 тысяч социальных объектов. Об этой работе шла речь на VI Всероссийском форуме в области информационных и коммуникационных технологий "IT Диалог 2019".

Запланированные 26 тысяч социальных объектов - это много. Глава Минкомсвязи Константин Носков отметил, что в прошлом году крупнейший оператор связи, который выполнял аналогичную задачу, смог подключить 7 тысяч объектов, это стоило больших ресурсов. В следующие годы темпы только возрастут. В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" в 2020 году предстоит подключить уже 32 тысячи социальных объектов, а в 2021-м - 42 тысячи. При этом в районах подключения почти всегда начисто отсутствует инфраструктура, все приходится делать с нуля. Труднодоступность многих территорий значительно усложняет задачу.

"Требуется активное взаимодействие с местными властями, например, по землеотводам, строительству и предоставлению зданий, вышек и другой инфраструктуры", - подчеркнул Носков.

Впервые право на подключение социально-значимых объектов телекоммуникационные компании получают в ходе конкурсов. На первых 14 аукционах развернулась нешуточная борьба, на победу претендовали как федеральные операторы, так и местные компании. В итоге в 13 регионах контракт достался крупному федеральному игроку, который и в прошлом году занимался подключением соцобъектов. Но благодаря высокой конкуренции цены на контракты были снижены в среднем на 53,6 процента. А в Липецкой, Воронежской и Владимирской областях итоговая цена контракта оказалась ниже начальной более чем на 80 процентов.

"Нам нужно, чтобы в этой сфере были не только федеральные компании, - отметил глава минкомсвязи. - Мы были бы счастливы, если бы региональные операторы приходили на эти конкурсы. У нас есть понимание, что именно маленькие, местные компании быстрее приходят в домохозяйства. Ведь наша конечная цель - не только подключить каждую школу или поликлинику, но и добиться того, чтобы связь появилась в каждом доме".

У самих регионов нет средств на создание инфраструктуры, поиск финансирования занимает много времени, как следствие, откладываются все мероприятия по цифровизации, заметил президент одной из телекоммуникационных компаний Андрей Кузяев.

Проблема еще и в том, что зачастую чиновники на местах слабо себе представляют, что такое цифровизация, отмечает академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук. В Центре подготовки руководителей опросили слушателей, сколько из них пользуется электронной почтой и мессенджерами, и оказалось, что только каждый третий сам отправляет электронную почту, а мессенджерами и вовсе смогли воспользоваться чуть более сотни человек из тысячи. А именно они, обращает внимание Шклярук, занимаются внедрением цифровых технологий в регионах.

На форуме красной нитью звучал тезис, что не нужно искать за цифровизацией скрытых смыслов. Сейчас это слово пытаются превратить в модный тренд, и если в прошлом году на совещаниях, посвященных инновационному развитию, через слово говорили "блокчейн", то теперь ему на смену пришла "цифровизация". Эксперты обращают внимание, что цифровизация - это инструмент, который никак не может быть самоцелью.