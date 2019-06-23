Трамп назвал временной мерой отказ от нанесения удара по Ирану

Дональд Трамп заявил, что не отменял своего приказа о нанесении удара по Ирану. Президент США обвинил СМИ в неправильной подаче информации.

По словам американского лидера, о проведении военной операции на Ближнем Востоке речь не идет именно сейчас, но он не исключает активных действий со стороны Вашингтона в будущем. "Я не дал ему (приказу) ходу на данном этапе!" - написал Трамп в Twitter.

Напомним, после инцидента с американским беспилотником Пентагон собирался нанести точечные удары по трем объектам на территории Ирана. Но за 10 минут до начала этой операции глава Белого дома отдал приказ не проводить ее, чем очень огорчил большинство своих советников по национальной безопасности, которые настаивали на ударах.

"Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно", - цитирует Трампа газета The Wall Street Journal. "Нам больше не нужны войны", - добавил глава американской администрации.