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24.06.2019 14:17
Рубрика: Коммерческий транспорт

Британец разогнал трактор до сумасшедшей скорости

Текст: Евгений Костин

В марте 2018 года известный безликий гонщик Стиг из команды Top Gear разогнал трактор по прямой до 140.4 км/ч - это было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Как оказалось, тракторы способны на большее.

Гай Мартин - механик, мотогонщик и телеведущий сел за руль сельскохозяйственного трактора JCB Fastrac и разогнал его почти до 167 км/ч на взлётной полосе аэродрома Элингтон (Великобритания). Сообщается, что мощность шестицилиндрового двигателя Dieselmax объёмом 7.2 литра выдаёт порядка тысячи лошадиных сил и обладает крутящим моментом 2 500 Нм.

Фото: пресс-служба Renault
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Не обошлось, разумеется, без модернизации. В подготовке трактора приняли участие инженеры Williams Advanced Engineering, которые поработали с аэродинамикой и весом машины.

"Это был замечательный день, хорошая работа с профессиональными инженерами. Машина чувствовала, что покрытие на взлётно-посадочной полосе достаточно ровное, а работа - персик", - комментирует заезд Гай Мартин.

Что имел в виду Мартин, не совсем понятно, но главное, что во время этого авантюрного разгона никто не пострадал.

В Книгу рекордов Гиннесса результат Гая Мартина на тракторе JCB не попал. Почему - не объясняется, вероятно, команда не была уверена, что сможет поднять планку выше Top Gear, и не пригласила представителей Книги на свой заезд.

Все подробности JCB обещала рассказать в документальном фильме, посвящённому рекордам компании, который выйдет позднее в этом году.

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