Глушаков ищет новый клуб через соцсети

Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков разместил пост с надписью "Ищу работу".

Напомним, 19 июня "красно-белые" объявили о досрочном расторжении контракта с футболистом. Соглашение должно было действовать еще год. По неофициальной информации, за неустойку Глушаков получил 100 миллионов рублей.

Сообщалось, что следующим клубом Дениса может стать ФК "Сочи", который по итогам прошлого сезона стал вторым в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и получил право выступать в Премьер-лиге. Правда, судя по последним новостям из стана южан, в этот переход верится с трудом.

Глушаков перешел в "Спартак" из "Локомотива" в 2013 году. В качестве капитана "красно-белых" он выиграл "золото" отечественного чемпионата в сезоне 2016/2017 и завоевал Суперкубок России. В минувшем сезоне фанаты обвинили Глушакова в причастности к отставке экс-наставника "Спартака" Массимо Карреры. Начиная с осени прошлого года, каждое появление футболиста на поле сопровождалось обструкцией с трибун.