Новый Renault Duster оставят без дизельных моторов

Ранее "Российская газета" сообщала, что новое, третье по счёту поколение Renault Duster будет разрабатываться в Индии. По иронии судьбы здесь не продают второй генерации кроссовера (впрочем, как и в России), поэтому хочется верить, что новинку спроектируют в соответствии с ожиданиями. Но уже сейчас поклонников дизельных моторов можно огорчить.

Как сообщает Car and Bike, у третьего поколения Renault Duster не будет дизельных модификаций. По крайней мере в Индии и на других рынках, где вступят в силу новые экологические стандарты, касающиеся выбросов продуктов сгорания топлива. Напомним, что в России Duster можно купить с 1.5-литровым дизельным мотором мощностью 109 л.с., работающим в паре с 6-скоростной МКП.

Разработка автомобиля в Индии не означает, что Duster третьего поколения не будет продаваться в Европе. Определённо будет, но там с требованиями к экологичности всё ещё строже, поэтому автомобиль, скорее всего, получит гибридные модификации. Самый очевидный вариант - создание мягкого гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором. К 2023 году - на это время намечено появление нового Duster, EV-технологии будут доступнее, а значит, автомобиль не должен стоить намного дороже предшественника.

Ещё один очень ироничный момент. По сведениям издания, несмотря на то, что большая часть НИОКР будет производится в Индии, в этой стране кроссовер собирать не станут - Duster приедет в эту страну из-за границы. Выпуск автомобилей наладят в Бразилии, Колумбии, России и Индонезии.

Напомним, что второе поколение Renault Duster продаётся не на всех рынках. В Индии и России его, например, нет. Тем не менее, в ближайшем будущем модель может получить порцию обновлений: представители компании уверяют, что при небольших изменениях в дизайне, но кардинальном переосмыслении интерьера и опционального оснащения, модель окажется неузнаваемой.

Отметим, что наряду с обновлённым Duster первого поколения французы всё-таки проводят тесты кроссовера второй генерации в Бразилии - даёт надежду на появление новинки и в России.

В настоящее время цена на Renault Duster в базовой комплектации со 114-сильным мотором, МКП и приводом на переднюю ось начинается от 714 000 рублей. Самую дорогую версию кроссовера с двухлитровым двигателем мощностью 143 л.с., 4-ступенчатым "автоматом" и полным приводом можно купить за 1 137 000 рублей.