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24.06.2019 09:08
Рубрика: Российский автопром

Пикап "Тайга". УАЗ вспомнил забытую модель

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях рассказал о забытой машине.

В начале 2000-х компания Baijah Automotive наладила выпуск моделей УАЗ для рынка Германии. Машины строили с нуля сразу под местные технические требования. В период с 2003 по 2007 года в портфолио фирмы входили разношерстные модификации "Хантера" под именем "Тайга" (Taigah). И с технической точки зрения машина была интересной.

Двигатель ЗМЗ-409 подогнали под нормы Евро-4, доработали тормоза (компоненты АТЕ), установили усилитель рулевого управления (ZF) и перетряхнули подвеску, одарив ее амортизаторами Bilstein. В качестве опции был доступен дизельный мотор Iveco.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от привычной для нас экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН. Среди всего этого ассортимента был и такой симпатичный пикап.

Ранее, напомним, УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", а также поведал о забытом пикапе "Сталкер". Кроме того, не так давно автопроизводитель рассказал о машине "Белозор".

В этом году, как уже сообщала "РГ", главная премьера компании - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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#УАЗ