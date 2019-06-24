Пикап "Тайга". УАЗ вспомнил забытую модель

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях рассказал о забытой машине.

В начале 2000-х компания Baijah Automotive наладила выпуск моделей УАЗ для рынка Германии. Машины строили с нуля сразу под местные технические требования. В период с 2003 по 2007 года в портфолио фирмы входили разношерстные модификации "Хантера" под именем "Тайга" (Taigah). И с технической точки зрения машина была интересной.

Двигатель ЗМЗ-409 подогнали под нормы Евро-4, доработали тормоза (компоненты АТЕ), установили усилитель рулевого управления (ZF) и перетряхнули подвеску, одарив ее амортизаторами Bilstein. В качестве опции был доступен дизельный мотор Iveco.

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от привычной для нас экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН. Среди всего этого ассортимента был и такой симпатичный пикап.

Ранее, напомним, УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", а также поведал о забытом пикапе "Сталкер". Кроме того, не так давно автопроизводитель рассказал о машине "Белозор".

В этом году, как уже сообщала "РГ", главная премьера компании - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью.