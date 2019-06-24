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В России "экранизировали" игру Need for Speed: Underground

24.06.2019,  
15:50
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Владислав Чекунов/YouTube Фото: Владислав Чекунов/YouTube
Фото: Владислав Чекунов/YouTube

Российский пользователь Владислав Чекунов опубликовал на YouTube видеоролик "Need For Speed in Real Life", в котором он достаточно точно и детально перенес узнаваемые черты игрового процесса знаменитой серии гоночных симуляторов на ночные улицы.

Как и в культовой Underground, перед началом заезда на видео был выбран автомобиль, варианты его окраски и кастомизации. Не забыл автор и про иконки спидометра и другие элементы интерфейса. Кроме визуального стиля также аутентично подобран и саундтрек.

Ролик очень тепло встречен аудиторией. На момент написания этой заметки он собрал уже почти 2 тысячи лайков, а в комментариях зрители отмечают, что это видео получилось лучше, чем многие последние игры серии NFS.

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