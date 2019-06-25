Бузова предложила работу Глушакову

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков, который в соцсетях разместил пост с надписью "Ищу работу", получил предложение от Ольги Бузовой.

Певица и телеведущая оставила комментарий к посту футболиста: "Мне нужен хороший оператор". Глушаков не оставил комментарий Бузовой без внимания. "Камера есть?" - спросил футболист у певицы.

Напомним, 19 июня "Спартак" объявил о досрочном расторжении контракта с футболистом. Соглашение должно было действовать еще год. По неофициальной информации, за неустойку Глушаков получил 100 миллионов рублей.

Сообщалось, что следующим клубом Дениса может стать ФК "Сочи", который по итогам прошлого сезона стал вторым в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и получил право выступать в Премьер-лиге.

Глушаков перешел в "Спартак" из "Локомотива" в 2013 году. В качестве капитана "красно-белых" он выиграл золото отечественного чемпионата в сезоне 2016/2017 и завоевал Суперкубок России. В минувшем сезоне фанаты обвинили Глушакова в причастности к отставке экс-наставника "Спартака" Массимо Карреры. С осени прошлого года каждое появление футболиста на поле сопровождалось обструкцией с трибун.