Лукашенко адресовал обращение государствам-членам ООН

Вторая мировая война, одна из самых жестоких в истории человечества, стала для советского народа Великой Отечественной. Она вторглась в каждый дом и в каждую семью. За годы оккупации только Беларусь потеряла треть своего населения.

Мужество и героизм белорусского народа, говорится в обращении президента Лукашенко государствам-членам ООН в связи с 75-летием освобождения страны от нацистских захватчиков, его огромный вклад в победу над фашизмом получили всемирное признание, а Беларусь вошла в число государств - учредителей этой авторитетной международной организации.

Обращение главы белорусского государства было распространено накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где по инициативе постоянного представительства РБ состоялось памятное мероприятие. В нем приняли участие руководство и сотрудники постоянных представительств государств-членов ООН, секретариата ООН, представители белорусской диаспоры, СМИ.

На территории Беларуси, подчеркивается в документе, фашистами было создано более 260 лагерей смерти и других мест массового уничтожения, сожжено около десяти тысяч деревень, разрушены города. "Но не был сломлен дух белорусского народа. Беларусь не покорилась. Здесь развернулось крупнейшее в Европе партизанское и подпольное движение. Благодаря самоотверженной борьбе нашего народа, а также всех жителей Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции враг был повержен", - говорится в обращении.

Глава государства напомнил, что день освобождения белорусской столицы, 3 июля, стал национальным праздником страны - Днем Независимости.

К сожалению, констатирует президент РБ, сегодня, когда между бывшими союзниками в борьбе с нацизмом все чаще возникает недопонимание или конфронтация, проблема предотвращения новой мировой войны становится все более острой и актуальной. Он высказал убеждение, что для укрепления мира и преодоления существующих противоречий необходим новый масштабный межгосударственный диалог.

Беларусь, дал понять президент страны, готова стать площадкой для обсуждения любых созидательных инициатив в сфере международной безопасности и развития. "Люди с давних времен, приветствуя друг друга, говорят: "Мир вам". Организация Объединенных Наций создана для его сохранения и укрепления. Вместе мы сможем выполнить эту историческую миссию!" - резюмировал Лукашенко.

Обращение президента Беларуси будет распространено в качестве официального документа 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время памятного мероприятия, сообщает агентство, состоялся показ художественного фильма "Брестская крепость", который на основе реальных фактов рассказывает о трагических событиях начала Великой Отечественной войны и героической обороне Брестской крепости солдатами Красной армии.