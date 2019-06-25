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25.06.2019 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд вынес приговор виновникам гибели 17 человек в ДТП под Владимиром

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Фото: Анна Скудаева/РГ Фото: Анна Скудаева/РГ
Фото: Анна Скудаева/РГ

Петушинский районный суд Владимирской области вынес обвинительный приговор виновным в ДТП с участием поезда и автобуса на станции Покров, где погибли 17 человек, сообщает ТАСС.

ЧП на железнодорожной станции Покров во Владимирской области произошло 6 октября 2017 года. Пассажирский автобус, который следовал из города Егорьевска Московской области в Казахстан, заглох на железнодорожных путях. Завести двигатель своевременно не удалось. В 3.39 утра в застрявший на переезде автобус врезался поезд № 60 сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород".

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- Покинуть салон до столкновения смогли не все пассажиры. Эвакуации препятствовали багаж и ручная кладь, размещенные на местах для сидения, в проходе между сидениями, возле выходов из транспортного средства, в том числе аварийного, - говорится в сообщении.

Происшествие унесло жизни водителя и 16 из 55 пассажиров автобуса, в том числе двух маленьких детей. Еще трое получили тяжелые травмы. Большинство погибших были гражданами Узбекистана. Для отправки на родину пострадавших и тел погибших правительство Узбекистана выделило специальный самолет.

По версии следствия, автобусную перевозку пассажиров организовали двое граждан Казахстана. Автобус, в котором ехали пассажиры, по своим техническим характеристикам не отвечал требованиям безопасности.

Организаторам перевозок предъявили обвинение по ч. 3. ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Гособвинитель просил отправить обоих в колонию на восемь лет. Подсудимые вину не признали.

Суд признал обоих виновными и назначил каждому наказание сроком пять с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима.

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