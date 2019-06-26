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26.06.2019 07:08
Рубрика: В мире

Конгресс США нашел способ запретить Трампу развязать войну с Ираном

Конгресс США предложил внести поправку в военный бюджет, которая ограничит возможность президента Дональда Трампа распоряжаться финансами для атаки Ирана. Это лишит главу государства возможности начать военную операцию против ИРИ, так как конгресс полностью контролирует расходную часть бюджета.

Как отметил конгрессмен от Демократической партии Ро Ханна, Трамп был в нескольких минутах от втягивания США в еще одну войну на Ближнем Востоке, которая обошлась бы бюджету в триллион долларов. По его словам, стратегия Соединенных Штатов состоит в том, чтобы начать с Тегераном переговоры и не позволить обладать ему ядерным оружием. Демократ также напомнил, что Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с дорогостоящими войнами за рубежом. В данном вопросе его поддержал республиканец Мэтт Гэтц, передает РИА Новости.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы исламской республики сбили американский беспилотник, однако чуть позже глава Белого дома отменил свое решение. Американский лидер подчеркнул при этом, что не исключает активных действий со стороны Вашингтона в будущем.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Дональд Трамп Санкции против Ирана Ядерная программа Ирана
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