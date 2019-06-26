Николь Кидман и Мерил Стрип сыграют в мюзикле Райана Мерфи "Выпускной"

Оскароносные Николь Кидман и Мерил Стрип исполнят главные роли в музыкальном фильме по мотивам популярного бродвейского мюзикла "Выпускной" (The Prom).

Как сообщает Deadline, режиссёром картины выступит американский продюсер и сценарист, обладатель премий "Эмми" и "Тони" Райан Мерфи, известный по сериалам "Американская история ужасов" и "Хор".

Это будет уже пятый его проект в рамках контракта со стриминговым сервисом Netflix.

Помимо Кидман и Стрип в фильме снимутся Джеймс Корден ("Доктор Кто"), Кигэн-Майкл Ки ("Шоу Ки и Пила"), Ариана Гранде ("Королевы крика") и Аквафина ("Восемь подруг Оушена").

По сюжету мюзикла, четвёрка некогда блиставших на Бродвее актёров отправляется в вымышленный консервативный городок Эджуотер в штате Индиана, чтобы заступиться за студентку, которой не разрешили пригласить на выпускной вечер свою возлюбленную.

Новость о том, что главные роли в "Выпускном" исполнят Кидман и Стрип, стала для многих сюрпризом - ещё недавно таблоиды пестрили сообщениями о том, что актрисы, занятые на съёмках сериала "Маленькая большая ложь", поссорились.

Судя по рассказам некоторых членов съёмочной группы, между двумя дивами наблюдается явное соперничество, что приводит к постоянным ссорам и ставит под вопрос съёмки третьего сезона.

Премьера мюзикла "Выпускной" прошла в 2018 году, он получил шесть номинаций на престижную театральную премию "Тони".