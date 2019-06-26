Пушков о ПАСЕ: С чистого листа не получится

Сс считает, что условия возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не позволяют начать диалог "с чистого листа".

"Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил утвердить полномочия российской делегации, обставив это рядом требований", - написал он в Twitter. По его мнению, это делается для того, чтобы всячески давить на Россию по Крыму, расследованию катастрофы рейса МН17, ЛГБТ, украинским морякам и так далее.

"Таким образом, нового этапа "с чистого листа" не будет", - резюмировал он.

Напомним, российская делегация находится в Страсбурге на июньской сессии ПАСЕ. В понедельник ассамблея приняла резолюцию, позволяющую России вернуть себе основные полномочия (быть представленной в ПАСЕ, голосовать и выступать).

Российские парламентарии подали заявку на подтверждение полномочий, но она была оспорена представителями пяти стран. Докладчик ПАСЕ по полномочиям российской делегации Роджер Гейл заявил, что проект его документа предполагает предоставление полномочий с условиями.