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26.06.2019 06:18
Рубрика: Власть

Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИД на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах делегацию РФ. "Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева", - сыронизировал Пушков в Twitter.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...", - заключил политик. И напомнил, что Киев все устраивало, когда "ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции".

Ранее Пушков уже напоминал о том, что Украина грозилась уйти из ПАСЕ в случае возвращения туда России. По мнению парламентария, "это сильно оздоровило бы атмосферу" в ассамблее. Но, по его мнению, украинские депутаты "останутся и будут вредить".

Напомним, после принятия резолюции о возвращении РФ в ПАСЕ, члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы покинули зал заседаний в одиночестве, хотя призвали последовать с ними всех, кто их поддерживает.

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