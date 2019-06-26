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26.06.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Ravon сертифицировал еще одну модель для России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Узбекский бренд Ravon продолжает готовиться к возвращению на российский рынок. Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3. Обе модели могут вновь поступить в продажу. 

Прежнее Одобрение типа транспортного средства на Ravon R3 действовало до 29 июня. Но представительство марки заблаговременно продлило сертификат, и теперь он актуален до июня 2022 года. Если, конечно, к тому времени модель еще будет представлена на рынке в прежнем виде.

Фото: пресс-служба Renault
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Никаких принципиальных изменений в ОТТС не содержится. Седан по-прежнему оснащается 106-сильным бензиновым мотором DOHC производства GM Powertrain Uzbekistan объемом 1,5 литра, работающим на 92-м бензине. В пару к нему предложены 5-ступенчатая механическая коробка передач и 6-диапазонный "автомат".

Отметим, что в качестве сборочного производства в ОТТС по-прежнему указан завод в узбекском городе Асака. Между тем ранее сообщалось, что Ravon R3 могут приехать в Россию из Казахстана, где их производят на мощностях предприятия "СарыаркаАвтоПром".

Интересно, что R3 был самым популярным автомобилем в линейке компании в России до приостановки продаж весной 2018 года. Автомобили продавались по цене от 499 000 рублей. Однако демпинг и стал причиной прекращения поставок узбекских машин в нашу страну. Руководство бренда начало пересмотр экспортной и ценовой политики, в результате чего Ravon, по сути, ушел с нашего рынка. Кстати, казахстанские R3, по всей видимости, подешевели. В апреле мы писали, что эти автомобили стоили 4,49 млн тенге, но сейчас их цена начинается с отметки 3,83 млн, что сопоставимо с суммой в 634 200 рублей.

Фото: iStock
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Напомним, что во второй половине 2019 года компания планировала начать сборку своих машин на заводе Derways в Черкесске. Предполагается, что на конвейер встанут Ravon R2 и перелицованный седан Chevrolet Malibu. Впрочем, об этом проекте пока мало что известно.

Кстати, в начале июня СМИ сообщали о том, что российские дилеры Ravon вскоре вновь начнут получать новые машины из Узбекистана. Однако речь шла о том же R2 и седане R4. Вывод модели R3 был "отнесен на неопределенный срок", писал Drom. Как бы то ни было, компания к этому шагу уже подготовилась.

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#Ravon