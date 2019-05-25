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25.05.2019 14:23
Рубрика: Легковые авто

Еще один Chevrolet дебютирует в России под брендом Ravon

Текст: Андрей Полухин
Автозавод Derways в Черкесске начнет во второй половине 2019 года сборку автомобилей Chevrolet Malibu и Ravon R2. Для первого это будет дебют на российском рынке, второй продавался до мая 2018-го, но после исчез из автосалонов вместе с остальными моделями узбекской марки.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Напомним, как уже сообщала "РГ", проект сборочного производства автомобилей Ravon на автозаводе Derways в Черкесске был утвержден в рамках экономического сотрудничества РФ и Узбекистана. По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, завод уже "проходит процедуру сертификации производства", а работать начнет со второго полугодия.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Теперь же стали известны и первые локализованные модели - если, конечно, проект дойдет до реализации. Как пишет портал Drom, это Chevrolet Malibu и Ravon R2. Очевидно, первый выйдет у нас под другим названием. Так же ранее произошло и с другими четырьмя моделями Chevrolet. Тот же R2 - это перелицованный хэтчбек Spark, R3 - Aveo предыдущего поколения, R4 - Cobalt, а Lacetti у нас продавался под названием Gentra.

До приостановки продаж самым востребованным в России был, кстати, седан R3. Однако выбор узбекской стороны пал на хэтчбек R2. В 2016 году он вышел на наш рынок под слоганом "самый дешевый автомобиль с "автоматом". Сейчас у узбеков вряд ли получится повторить этот "фокус". Собственно, именно демпинг и стал главной причиной прекращения экспорта Ravon в Россию. По крайней мере, в официальном комментарии "РГ" год назад представительство марки заявляло о "пересмотре цен" в связи с корректировкой валютных курсов и "изменении бизнес-модели".

Chevrolet Malibu. Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Впрочем, Ravon R2 - в любом случае остается бюджетной моделью. В Узбекистане, если пересчитать на рубли, его продают в версии с "автоматом" за 567 тысяч рублей. А вот седан Malibu с атмосферным мотором 2.5 литра предлагается за 2,1 млн, "топовая" версия с 2-литровым турбомотором - за 2,3 млн рублей.

Фото: Никита Юшкевич
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Выбор респектабельного и дорого седана в качестве драйвера для возвращения на российский рынок выглядит, конечно, удивительным. По данным того же источника, узбеки вообще планировали локализовать у нас доступный микровэн Chevrolet Damas. Но устаревшая модель уже не соответствует требованиям нашего рынка. Между тем, в прошлом году Ravon планировал разбавить линейку седанов и хэтчбеков кроссовером Chevrolet Tracker. "Двойник" Opel Mokka вполне мог рассчитывать на относительный успех в России, но так сюда и не доехал. Что касается седанов, то ранее у нас был сертифицирован Chevrolet Cruze казахстанского производства. Возможно, и он оказался бы конкурентоспособнее Malibu - при ее цене за 2 млн и нынешней репутации бренда.

#Chevrolet #Ravon