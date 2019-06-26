Что нужно знать водителю, отправляясь в соседнюю Беларусь

Автомобильные путешествия в Беларусь постепенно входят в моду у жителей ЦФО. Ничего удивительного: это самое близкое к нашим регионам зарубежное государство, которое, судя по отзывам, оставляет очень приятное впечатление. Корреспондент "РГ" проехал на своей машине семьсот километров по Минской, Гомельской и Могилевской областям и выяснил, к чему должен готовиться водитель, отправляясь в соседнюю страну.

Без спешки

...Первые часы, проведенные за рулем в Минске, я был весь на нервах. "Ну что вы плететесь? Нельзя ли быстрее?!" Мне казалось, я не задержу движение, если выйду из автомобиля и лично задам эти вопросы соседям по потоку. Широкие и безупречно ровные столичные улицы располагают к тому, чтобы ехать по ним с максимальной разрешенной скоростью. Пусть не 80 километров в час, как допускают правила в России, а 70 (в Беларуси наказывают за превышение от 10 км/ч и выше. - Прим. "РГ"). Но очень скоро я понял, что даже при абсолютно пустых полосах обычная скорость движения по Минску навскидку не превышает 50 км/ч, а в Гомеле и Могилеве - она и того меньше.

Но когда я немного обвыкся, оказалось, что такой темп - большое преимущество. До и после Беларуси мы проехали насквозь через Воронеж, Курск, Брянск и Орел - и нигде за рулем не было возможности рассматривать окружающие достопримечательности. В белорусских же городах неожиданных ям на пути опасаться не нужно, а дороги свободны так, как не всякой ночью в Москве. И главное: увидел, скажем, космический облик Национальной библиотеки или отреставрированный фасад стадиона "Динамо" - спокойно сбросил ногу с педали газа, и на скорости 20-30 километров в час можно даже что-то снять камерой телефона. Никто и не подумает упрекнуть тебя сигналом или крепким словом из окна машины.

По западным образцам

Зато на многих трассах здесь можно перемещаться быстрее, чем в России. Белорусская сеть платных дорог (четыре полосы, разделенные посередине отбойником) включает более 1700 километров. На многих участках на легковых автомобилях разрешено ехать со скоростью 120 (а по сути - 130) км/ч, притормаживая до сотни лишь перед крупными пересечениями. Что интересно, и на шоссе белорусы нередко предпочитают спокойный темп, не пытаясь выиграть минуты. "Тише едешь - богаче будешь", - пошутил местный водитель, объясняя такое явление. По официальным данным, на дорогах установлено 376 камер фотофиксации. И если превышение на 10 километров в час карается небольшим штрафом в 12,75 белорусских рубля (около 400 российских), то при плюс 40 км/ч сумма вырастает в 12 раз.

Гражданам России для пересечения границы Беларуси требуется предъявить лишь гражданский паспорт

Есть на платных дорогах и зоны отдыха водителей, сделанные явно по западным образцам. Белорусы предусмотрели там и парковки для легковых машин, и огромные площадки под фуры, и отдельные места для авто инвалидов, а еще столики для перекуса под крышей и мусорные баки. Но почему-то забыли о туалетах, что привлекательность таких резерваций сразу снижает. Правда, на могилевской трассе буквально в километре от одной из таких зон оказалась другая - уже с туалетом. Более того, в небольшом строении, где он оборудован, есть душ и автомат с горячими напитками. И та и другая услуга обойдется в два белорусских рубля (не более 65 российских).

Треугольник с черной точкой

Конечно, нельзя не сказать и о городских парковках. Если в Гомеле или Могилеве с тем, чтобы где-то оставить машину, проблем не возникало, то в столице все больше центральных улиц предлагают только платную стоянку на обочинах - за рубль в час (в будни до 20.00 по местному времени - оно же московское). Искать паркоматы я не хотел, писать и отправлять SMS в международном роуминге - тоже. Поэтому перед первой пешей прогулкой поставил машину на паркинг торгового центра, отдав за четыре часа семь белорусских рублей. И только потом узнал, что карты оплаты уличной парковки продаются в многочисленных киосках "Союзпечати". Впрочем, освоившись в городе, можно находить бесплатные места и на обочинах. А вот оставлять авто во дворах центральных кварталов нам отсоветовали. Бдительные местные жители охотно звонят по такому поводу в милицию. А та приезжает с эвакуатором.

Ну а правила дорожного движения в наших странах почти одинаковые, а потому непонимание у российского водителя может вызвать разве что треугольный знак с красным контуром и черной точкой внутри. Впрочем, когда я увидел под ним таблички с машиной, сбивающей пешехода, или столкновением двух авто, все стало ясно: так в Беларуси помечают аварийно-опасные участки. Еще в республике нет знака "Туннель", зато есть более экзотичный - "Сезонные миграции земноводных". А "Неровная дорога" изображается исключительно на желтом "временном" фоне. Впрочем, ни безобразных дорог, ни таких знаков встретить за всю поездку не довелось.

Пять советов водителям, которые едут в Беларусь

Не нарушать ПДД

В Беларуси лучше соблюдать скоростной режим, не уповая на то, что автомобили с российскими номерами не оштрафуют с помощью камер видеофиксации, как это обычно бывает в других странах. В республике неподалеку от государственных границ есть специальные пункты контроля и оплаты. Подъезжая к ним, водителю-иностранцу нужно быть готовым, что сотрудники ГАИ предъявят ему постановления о штрафах за все нарушения за последние два месяца. Правда, таких пунктов пока только четыре: на трассах из Минска и Витебска в Смоленск, а также из столицы - в Брест. И, кстати, законодательство позволяет милиционерам изымать у нерезидентов водительские удостоверения - до оплаты всех штрафов.

Запастись белорусскими рублями

Оплачивать штрафы и приобретать бензин можно только за белорусские рубли либо безналичным способом (как правило, для этого нужно предварительно позвонить в банк, а потом отдать проценты за конвертацию). Цены на бензин в Беларуси регулирует государство, так что искать заправку с более дешевым (или дорогим, это уж кому как) бензином - нет смысла. А вот менять валюту на границе не слишком выгодно, да и "обменники" вечером могут закрыться.

Скачать офлайн-карты

Если в поездке по Беларуси у вас не будет мобильного интернета, стоит заранее скачать на смартфон приложение, позволяющее работать с картами республики и приграничных регионов России в офлайновом режиме. Это очень помогло нам при выезде из Могилева в сторону Брянска - нужных указателей по дороге не встретилось вплоть до границы.

Не беспокоиться об оплате дорог

Водителям легковых автомобилей с российскими номерами передвигаться по любым белорусским дорогам, включая платные, можно безвозмездно. А вот гражданам государств, не входящих в ЕАЭС, чтобы проехать от Смоленщины до Бреста, придется заплатить 24 евро. И еще 20 отдать в залог за специальное бортовое устройство типа транспондера.

Купить "зеленую карту"

Для поездки в Беларусь на машине нужен аналог российского ОСАГО - так называемая зеленая карта. Купить документ лучше заранее. Можно и на трассе перед границей, но полис начнет действовать только со следующих суток после заключения договора, что несет определенные риски. У нас, впрочем, страховку ни разу не спросили, но береженого она бережет.