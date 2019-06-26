К чему приведет объединение больниц в Ярославской области

С 2018 года в Ярославской области - и прежде всего в Ярославле - начался масштабный процесс "переформатирования" учреждений здравоохранения, который чиновники называют реорганизацией, а население - оптимизацией. Несмотря на приводимые статистические данные, говорящие о том, что качество медобслуживания в регионе растет, а смертность, наоборот, снижается, люди по-прежнему жалуются на очереди в поликлиниках и непродуманную, с их точки зрения, логистику, когда к врачу приходится ездить далеко и долго.

В прошлом году в Ярославле в одно юридическое лицо были объединены четыре медучреждения в центральных районах города. Тогда же к ярославской областной психиатрической больнице присоединили рыбинскую, объединили областной тубдиспансер с детским туберкулезным санаторием "Бабайки", а также ярославскую областную и две городские стоматологические поликлиники.

В 2019 году слиянию подверглись третья и седьмая больницы в Заволжском районе Ярославля. Сейчас в процессе реорганизации находится еще четыре ярославские клиники - вторая, восьмая, десятая и имени Семашко, две рыбинские - первая и шестая, а также областная станция скорой медпомощи и Центр медицины катастроф.

Несмотря на то что фактически ни одна больница не закрыта, все эти пертурбации пациенты и сами медики воспринимают далеко не однозначно, не всегда понимая, зачем они и какую принесут потенциальную пользу. Региональный исполком ОНФ, куда стекаются жалобы, даже вынужден был организовать для обсуждения вопроса круглый стол с участием всех руководителей, принимающих в данном случае решения.

- В самом начале процесса объединения больниц прозвучало предложение после первого этапа реорганизации собраться и обсудить, что удалось, а что нет. К сожалению, мы еще ни разу не собирались. Заинтересованного, глубокого анализа происходящего не было, - напомнил руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Хотя и обсуждение, и постоянное информирование населения через СМИ и интернет, где и что сокращается, куда переводится и с какой целью, были бы только на пользу.

Койка без инфраструктуры, без классных профессионалов и медикаментов - это предмет мебели

- Если бы у людей была доступная информация, понятная и приемлемая перспектива, тогда и понимание было бы, - уверен депутат облдумы Василий Бобков.

Например, по мнению травматолога с 50-летним стажем, в недавнем прошлом - главврача больницы скорой медпомощи имени Соловьева Александра Дегтярева, нуждающееся в ремонте ортопедическое отделение во второй больнице Ярославля точно пора закрывать. Работающее с 1970-х годов оно свою задачу выполнило, и сегодня потребности ортопедических больных полностью удовлетворяют гораздо лучше оснащенные медцентры в Соловьевской больнице и госпитале ветеранов войн. А вот дневной стационар вместо круглосуточного, чтобы люди не ездили за тридевять земель менять гипс, открыть здесь необходимо.

Эффективнее, полагают представители региональной отрасли здравоохранения, будут работать и объединенные служба скорой медпомощи и Центр медицины катастроф (ЦМК). По словам заместителя главврача областной службы СМП Людмилы Кукушкиной, ежегодно скорая обслуживает 220-230 тысяч вызовов, тогда как ЦМК - 680-700 вызовов.

- Среднесуточная нагрузка на бригаду ЦМК - один-полтора вызова, на бригаду скорой - 15-25 вызовов, - приводит цифры Людмила Кукушкина. - Например, в прошлом году в области обслужено 1295 ДТП, и в основном это была работа именно станций и отделений СМП.

В облздраве уверены, что объединение двух организаций со схожими функциями позволит лучше координировать и контролировать работу обеих служб. А сэкономленные при этом 10 миллионов рублей пойдут на зарплату медперсонала и приобретение оборудования. Основная причина, по которой приходится менять "правила игры", объясняют в департаменте здравоохранения, - развитие технологий. Если 30 лет назад банальный аппендицит укладывал человека на больничную койку на три-четыре недели, то сегодня максимум на пятый день после операции уже выписывают.

- Койка без инфраструктуры, без классных профессионалов и медикаментов - это предмет мебели. Чего за нее держаться? - задается вопросом главный терапевт области Мария Можейко. - Неэффективных коек не должно быть, мы сами не хотим на них лечиться. И давайте скажем честно: мы не сокращаем койки, мы их перепрофилируем. Потому что есть необходимость в паллиативе, геронтологии, реабилитации.

Прямая речь

Сергей Давлетов, заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области:

- Проведенные реорганизационные мероприятия повлияли в первую очередь на снижение коэффициента младенческой смертности до показателя 3,2 промилле (количество детей, умерших в возрасте до одного года на 1000 новорожденных за один год. - Прим. "РГ") - это один из лучших показателей по России. Нам также удалось снизить общую смертность населения, и положительная динамика продолжается. Это все благодаря работе амбулаторно-поликлинических служб, стационаров, это правильная маршрутизация пациентов. Кроме того, у нас появилась реальная возможность направить средства, которые раньше тратились на административно-управленческий аппарат, на увеличение зарплаты врачей и укрепление материально-технической базы медучреждений.