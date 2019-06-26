На этой неделе в управлении Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области началось разбирательство по уникальному для Урала делу. Руководство государственной Демидовской больницы из Нижнего Тагила обвиняют в нарушении статьи 17 ФЗ-135 "О защите конкуренции". Из-за того, что клиника приняла в дар от спонсоров дорогостоящее оборудование, ей грозит миллионный штраф. Но медики намерены до конца отстаивать свое право на подарок от благотворителей.

Если в малом городе нет аппарата гемодиализа, страдают пациенты. Когда он получен в подарок, страдает больница. Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

О пользе спонсорства в надзорном органе не спорят. Главные претензии антимонопольщиков заключаются в том, что договор безвозмездного пользования аппаратурой предусматривает закупку расходных материалов для техники только у компании-дарителя. То есть нарушаются права других производителей аналогичной продукции. К тому же, по утверждению специалистов УФАС, руководство больницы могло пойти традиционным путем, обратившись с заявкой в региональный минздрав с просьбой приобрести оборудование.

- Довод об отсутствии средств - лишь результат недочетов в работе ГБУЗ СО "Демидовская городская больница", его нельзя считать установленным законом основанием отказаться от конкурентного способа определения поставщика, - пояснили в пресс-службе областного УФАС.

В больнице же уверены: не появись у них щедрый спонсор, страдающие почечной недостаточностью пациенты так бы и маялись, проходя жизненно важные процедуры на аппаратах, произведенных еще в прошлом веке.

- Сколько раз мы обращались в областной минздрав с просьбой приобрести новую технику для гемодиализа - все тщетно, - рассказал "РГ" главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников. - Основное оборудование было установлено в нашем отделении еще при его открытии в 1999 году. Несколько новых аппаратов добавилось в 2015-м. Но этого мало. Когда поступило предложение получить бесплатно современную технику иностранного производства, мы очень обрадовались. Перед заключением договора все проверила юридическая служба. Какие претензии?

Передача четырех новых итальянских аппаратов для гемодиализа состоялась в Нижнем Тагиле в январе нынешнего года и превратилась в настоящий праздник с торжественными речами представителей администрации города. Для старейшей на Урале больницы, которую основал для рабочих своего завода еще Никита Демидов (в прошлом году ей исполнилось 260 лет), это очень весомый подарок. В канун юбилея медучреждения главврач составил для минздрава длинный список оборудования, необходимого для нормального функционирования современной многопрофильной клиники. Счет на техническое обновление достиг почти 120 миллионов рублей - столько вряд ли быстро получишь. А тут дареный конь, которому в зубы, естественно, не смотрели.

Стоимость дара нам узнать не удалось. Но если ориентироваться на открытые источники, то каждый очиститель крови для больных почечной недостаточностью данной марки стоит на рынке от полутора до двух миллионов рублей. К тому же начинка современная: у приборов есть память, возможность самотестирования, смены режимов работы. При таком наборе, понятно, медики и не думали, что могут быть нарушены права других производителей аналогичной техники.

На рынке гемодиализного оборудования практика дарения техники распространена, а понесенные компанией затраты позже возмещаются за счет поставок дорогих расходников

И напрасно. Федеральная антимонопольная служба давно следит за ситуацией на рынке техники для гемодиализа. Еще с советских времен на территории страны активно действуют крупные международные компании, заинтересованные в сохранении своих позиций. По словам начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева, на рынке гемодиализного оборудования практика дарения техники распространена, а понесенные компанией затраты позже возмещаются за счет поставок дорогих расходников. "Зачастую указанные договоры содержат условия, обязывающие ЛПУ закупать расходные материалы, рекомендуемые хозяйствующим субъектом", - говорится в разъяснении ФАС своим территориальным подразделениям.

В антимонопольной службе такие действия характеризуют как маркетинговую стратегию компаний, позволяющую им "закрепить свое присутствие на конкретных территориях и обеспечить дальнейшее сотрудничество через поставки расходных материалов". После того как на Урале появился медицинский кластер, выпускающий аналогичную отечественную технику и растворы для гемодиализа, внимание к иностранным дарам усилилось.

Благотворительность в сфере здравоохранения - общемировая практика. Такие проекты давно реализуются и на Среднем Урале. Но, как считает руководитель детского онкогематологического центра в Екатеринбурге Лариса Фечина, когда даритель выдвигает некие встречные условия, это нельзя считать пожертвованием.

- Пациентам помогают благотворительные фонды, которые аккумулируют пожертвования. Их задача - помочь в приобретении необходимого лекарства или оборудования. Наша как медиков - отслеживать современные мировые тенденции в области диагностики и лечения пациентов, лекарства, оборудование, изделия медицинского назначения, которые обеспечивают наиболее эффективный результат диагностического поиска и противоопухолевой терапии, - рассказывает она. - Не все самое новое и высокотехнологичное входит в предусмотренные Минздравом РФ стандарты лечения, поскольку очень сложно успеть за революционным развитием нашей отрасли. Фонды прислушиваются к мнению экспертов, понимая, что это не наша блажь, а прорывной подход в борьбе с болезнью. На основании экспертных заключений принимается решение, закупается техника и передается нам.

Причем, по словам доктора Фечиной, спонсоры имеют право контролировать, как используется аппаратура и насколько эффективно ее применение. Что касается расходных материалов и технического обслуживания, то здесь больница заключает отдельные договоры. Пока претензий со стороны УФАС к этому алгоритму не было.

Между тем

Производители современного медицинского оборудования прекрасно понимают, что цены на их товар не всегда по карману бюджетным медицинским учреждениям, поэтому необходимо искать новые, не столь обременительные форматы их реализации. На Петербургском экономическом форуме представители банковского сектора предложили запустить медицинский лизинг. Это относительно новый для нашей страны инвестиционный инструмент, обеспечивающий больницам возможность приобретать дорогостоящее оборудование и расплачиваться частями. "Ранее лизинг в сфере медицины облагался НДС, теперь по целым группам оборудования этого нет, что дает хорошую возможность для развития", - пояснил представитель одного из банков Кирилл Царев. Планируется, что лизинговые компании станут участвовать в конкурсах наравне с другими поставщиками оборудования, тем самым не обидев конкурентов. Новый механизм пока апробируется в Московской области.