Новости

Каршеринг закроет аккаунты клиентов-лихачей 17:40
В Петербурге туристов начнут возить по каналам "электрокаракатицы" 17:30
Авдеева взяла "серебро" Евроигр в стрельбе из лука 17:29
В Мордовии осудили убийцу, хранившего тело жертвы в подвале 17:28
Под Астраханью в трюме нефтяной баржи обнаружили тело шкипера 17:28
В МВД предложили сделать страховку для законопослушных водителей дешевле 17:25
Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч рабочих мест 17:21
Ходовые испытания носителя "Посейдона" начнутся в апреле 2020 года 17:21
Велосипедистов в Денвере начнут наказывать за превышение скорости 17:19
Николь Кидман и Мерил Стрип сыграют в мюзикле Райана Мерфи "Выпускной" 17:13
Поражение цели ударным беспилотником "КУБ-БЛА" сняли на видео 17:12
Новый кроссовер Kia XCeed: маленький клиренс и отсутствие 4х4 17:01
В Кузбассе директора ЗАГСа оштрафовали за свадьбу без согласия жениха 16:56
В Петербурге на два месяца закроют участок КАД 16:53
Бари Алибасов доказал, что он не симулянт 16:53
Владимир Путин встретится с Терезой Мэй на G20 16:50
Gucci добавили в приложение AR-технологию для примерки кроссовок 16:49
Вологодские полицейские задержали дилера с 38 килограммами наркотиков 16:44
Вблизи озера Байкал смогут построить больницы и школы 16:37
Трамп: Китайская экономика утекает в трубу - сделка в их интересах 16:35
Сквер у театра исключен из списка мест строительства храма в Екатеринбурге 16:27
В Башкирии погрузчик протаранил стоявшую на обочине машину 16:27
Бабушка убьет инвестора: Кустурица решил снять фильм по Достоевскому 16:25
В Екатеринбурге возбудили дело о мошенничестве "Глобал Меда" 16:19
Совфед одобрил закон о выращивании мака в медицинских целях 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 16:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сквер у театра исключен из списка мест строительства храма в Екатеринбурге

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рабочая группа при гордуме Екатеринбурга, которая готовит опрос о месте возведения собора Святой Екатерины, большинством голосов исключила из списка сквер у театра Драмы.

"Решение принято. Исключить", - сказал председатель гордумы Игорь Володин.

Фото: iStock
Епархия оказалась от строительства храма в сквере возле театра Драмы

Напомним, храм Святой Екатерины планировалось возвести в сквере у театра, но когда территорию начали обносить забором, часть жителей потребовала сохранить зеленую зону в центре города, а для возведения церкви найти другое место. Было решено выбрать другие возможные площадки, провести опрос, и выбрать вариант, который устроил бы и тех, кто выступает за храм, и тех, кто хочет сохранить сквер.

Сегодня состоялось третье заседание рабочей группы, на котором был составлен шорт-лист площадок, голоса за которые предстоит отдать горожанам. Итак, в опросном листе будет три места: пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда (сейчас здесь - небольшой пустырь который облюбовали владельцы собак), площадка на месте взорванной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького (его как раз должны были сносить).

Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Социология Общество Религия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия продлила продовольственное эмбарго
Путин поручил решить проблему кромешной темноты на дорогах
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Видео: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси