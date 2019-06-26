Сквер у театра исключен из списка мест строительства храма в Екатеринбурге

Рабочая группа при гордуме Екатеринбурга, которая готовит опрос о месте возведения собора Святой Екатерины, большинством голосов исключила из списка сквер у театра Драмы.

"Решение принято. Исключить", - сказал председатель гордумы Игорь Володин.

Напомним, храм Святой Екатерины планировалось возвести в сквере у театра, но когда территорию начали обносить забором, часть жителей потребовала сохранить зеленую зону в центре города, а для возведения церкви найти другое место. Было решено выбрать другие возможные площадки, провести опрос, и выбрать вариант, который устроил бы и тех, кто выступает за храм, и тех, кто хочет сохранить сквер.

Сегодня состоялось третье заседание рабочей группы, на котором был составлен шорт-лист площадок, голоса за которые предстоит отдать горожанам. Итак, в опросном листе будет три места: пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда (сейчас здесь - небольшой пустырь который облюбовали владельцы собак), площадка на месте взорванной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького (его как раз должны были сносить).