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27.06.2019 09:00
Рубрика: Легковые авто

Иномарки с пробегом в Москве стоят в 3,4 раза дороже отечественных авто

Текст: Юрий Зубко
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Эксперты "Авито Авто" проанализировали рынок продаж автомобилей с пробегом за второй квартал 2019 года в Москве и выяснили, что на российские автомобили приходится только 17% сделок.

По сравнению с прошлым годом доля продаж отечественных моделей снизилась на 2,8 процентного пункта - этот тренд верен и для всей России, где данный показатель снизился на 1,2 п.п. Иностранные автомобили с пробегом в столице стоят в 3,4 раза дороже, однако их средний возраст почти на три года ниже, чем у российских.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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В то же время аналитики отмечают, что главный тренд российского рынка автомобилей с пробегом - постепенное укрепление позиций иномарок. В целом по стране доля продаж машин отечественного производства снизилась до 39,9%: то есть из пяти проданных автомобилей только два - российские.

Машины иностранного производства продаются почти в три раза (на 182%) дороже российских. Эта тенденция верна для 21 крупнейшего города: разрыв в их стоимости начинается от 150% в Ульяновске и достигает 239% в Москве.

Ранее эксперты выяснили, что подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке. Тем не менее, это не отпугивает потенциальных покупателей, ведь новый автомобиль большинство из них и вовсе не потянет.

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#автомобили