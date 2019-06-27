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27.06.2019 13:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Грозном стартовала первая в СКФО детская парусная регата

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
В четверг в Грозном началась первая на Северном Кавказе детская парусная регата - Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Одновременно на старт вышли 100 яхт. Генеральным информационным спонсором соревнований стала "Российская газета".
Фото: Роман Кияшко/РГ Фото: Роман Кияшко/РГ
Фото: Роман Кияшко/РГ

Первые лодки были спущены на водную гладь утром, 27 июня. Накануне здесь разыгрался настоящий шторм. Ураганный ветер и ливень напомнили организаторам и участникам, что Грозненское море не зря так называется - не размерами, так характером водоем настроил всех на непростую гонку.

Тем не менее старт соревнований состоялся строго по расписанию. Юных яхтсменов распределили по десяти дивизионам для пяти возрастов мальчиков и девочек. Самым младшим участникам - восемь лет. Так, один из них, восьмилетний Ахмед Озниев, рассказал, что настроен на победу, хотя и занимается парусным спортом совсем немного.

Фото: Владимир Пасякин
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- Я узнал об этом виде спорта, когда у нас в школе проходили соревнования. Тогда и стал заниматься. Мне нравится плавать, управлять лодкой. Рассчитываю только на победу, - уверен юный спортсмен.

- Ребята тренируются всего пять месяцев. На них большая ответственность - достойно представить Чечню на этих соревнованиях, тем более что они проходят у них на родине, - говорит тренер детской сборной ЧР Марианна Магнитская.

Сейчас обстановка на берегу водохранилища исключительно спортивная. Официальное открытие еще не состоялось, и зрителей пока немного. Все дети участвуют в индивидуальном зачете на одноместных спортивных лодках класса "Оптимист". Представляют они 10 команд из Чечни, Москвы и Подмосковья, Волгограда и Краснодарского края. Задача участников - пройти маршрут по водной глади за максимально короткое время.

Состязания продлятся до 30 июня. А уже в первый день гонок, 27 июня, состоится фестиваль водных видов спорта, который должен стать рекордным и войти в Книгу рекордов России как самое крупное водное шоу в стране с применением приспособлений и техники, представленных в одной локации.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступили мэрия города Грозного и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР - "Российская газета" и ТАСС.

Тем временем

С 23 по 28 июля в Чеченской Республике во второй раз состоится международная парусная регата "Кубок Кезеной-Ам". Мероприятие пройдет на одноименном высокогорном озере, а участниками смогут стать любые российские и иностранные спортсмены. Призовой фонд составит 1,2 миллиона рублей.

Спорт Виды спорта Водный спорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика РГ-Фото
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