В Грозном стартовала первая в СКФО детская парусная регата

Первые лодки были спущены на водную гладь утром, 27 июня. Накануне здесь разыгрался настоящий шторм. Ураганный ветер и ливень напомнили организаторам и участникам, что Грозненское море не зря так называется - не размерами, так характером водоем настроил всех на непростую гонку.
Тем не менее старт соревнований состоялся строго по расписанию. Юных яхтсменов распределили по десяти дивизионам для пяти возрастов мальчиков и девочек. Самым младшим участникам - восемь лет. Так, один из них, восьмилетний Ахмед Озниев, рассказал, что настроен на победу, хотя и занимается парусным спортом совсем немного.
- Я узнал об этом виде спорта, когда у нас в школе проходили соревнования. Тогда и стал заниматься. Мне нравится плавать, управлять лодкой. Рассчитываю только на победу, - уверен юный спортсмен.
- Ребята тренируются всего пять месяцев. На них большая ответственность - достойно представить Чечню на этих соревнованиях, тем более что они проходят у них на родине, - говорит тренер детской сборной ЧР Марианна Магнитская.
Сейчас обстановка на берегу водохранилища исключительно спортивная. Официальное открытие еще не состоялось, и зрителей пока немного. Все дети участвуют в индивидуальном зачете на одноместных спортивных лодках класса "Оптимист". Представляют они 10 команд из Чечни, Москвы и Подмосковья, Волгограда и Краснодарского края. Задача участников - пройти маршрут по водной глади за максимально короткое время.
Состязания продлятся до 30 июня. А уже в первый день гонок, 27 июня, состоится фестиваль водных видов спорта, который должен стать рекордным и войти в Книгу рекордов России как самое крупное водное шоу в стране с применением приспособлений и техники, представленных в одной локации.
Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступили мэрия города Грозного и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР - "Российская газета" и ТАСС.
Тем временем
С 23 по 28 июля в Чеченской Республике во второй раз состоится международная парусная регата "Кубок Кезеной-Ам". Мероприятие пройдет на одноименном высокогорном озере, а участниками смогут стать любые российские и иностранные спортсмены. Призовой фонд составит 1,2 миллиона рублей.