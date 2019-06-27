В Грозном стартовала первая в СКФО детская парусная регата

В четверг в Грозном началась первая на Северном Кавказе детская парусная регата - Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Одновременно на старт вышли 100 яхт. Генеральным информационным спонсором соревнований стала "Российская газета".

Первые лодки были спущены на водную гладь утром, 27 июня. Накануне здесь разыгрался настоящий шторм. Ураганный ветер и ливень напомнили организаторам и участникам, что Грозненское море не зря так называется - не размерами, так характером водоем настроил всех на непростую гонку.

Тем не менее старт соревнований состоялся строго по расписанию. Юных яхтсменов распределили по десяти дивизионам для пяти возрастов мальчиков и девочек. Самым младшим участникам - восемь лет. Так, один из них, восьмилетний Ахмед Озниев, рассказал, что настроен на победу, хотя и занимается парусным спортом совсем немного.

- Я узнал об этом виде спорта, когда у нас в школе проходили соревнования. Тогда и стал заниматься. Мне нравится плавать, управлять лодкой. Рассчитываю только на победу, - уверен юный спортсмен.

- Ребята тренируются всего пять месяцев. На них большая ответственность - достойно представить Чечню на этих соревнованиях, тем более что они проходят у них на родине, - говорит тренер детской сборной ЧР Марианна Магнитская.

Сейчас обстановка на берегу водохранилища исключительно спортивная. Официальное открытие еще не состоялось, и зрителей пока немного. Все дети участвуют в индивидуальном зачете на одноместных спортивных лодках класса "Оптимист". Представляют они 10 команд из Чечни, Москвы и Подмосковья, Волгограда и Краснодарского края. Задача участников - пройти маршрут по водной глади за максимально короткое время.

Состязания продлятся до 30 июня. А уже в первый день гонок, 27 июня, состоится фестиваль водных видов спорта, который должен стать рекордным и войти в Книгу рекордов России как самое крупное водное шоу в стране с применением приспособлений и техники, представленных в одной локации.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступили мэрия города Грозного и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР - "Российская газета" и ТАСС.

Тем временем



С 23 по 28 июля в Чеченской Республике во второй раз состоится международная парусная регата "Кубок Кезеной-Ам". Мероприятие пройдет на одноименном высокогорном озере, а участниками смогут стать любые российские и иностранные спортсмены. Призовой фонд составит 1,2 миллиона рублей.