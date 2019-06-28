В Зубовском флигеле Екатерининского дворца музея-заповедника "Царское Село" открылась выставка "Английский вкус императрицы". Экспозиция посвящена 290-летию со дня рождения Екатерины II и ее любви ко всему английскому.

Рассказывая об экспозиции, сотрудники музея-заповедника, отмечают, что Екатерина II никогда не была в Англии, но изучала тамошние паркостроение и архитектуру, собирала виды городов и известных строений. На выставке представлены подлинные английские гравюры XVIII века из коллекции самой императрицы.

Среди редких экспонатов - миниатюрная детская двухместная коляска, сделанная в Лондоне в конце XVIII века. Детский экипаж, в который, вероятно, запрягали пони, принадлежал внукам Екатерины II.

Жемчужина выставки - предметы из "Сервиза с зеленой лягушкой", предоставленные Эрмитажем. Этот сервиз по заказу Екатерины II в 1774 году изготовил британский керамист Джозайе Веджвуд. Императрица пожелала, чтобы на нем были изображены не повторяющиеся виды британских парков и готических построек. Сервиз состоит из 944 предметов, на которые нанесены 1222 топографически точных британских пейзажа.

Выставка "Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины Великой" будет работать до конца сентября.

Справка "РГ"

Екатерина II много времени проводила в Царском Селе и внесла большой вклад в формирование облика этой императорской резиденции. При ней дворцово-парковый ансамбль Царского Села достиг наивысшего расцвета. В здешних интерьерах и ландшафтах в полной мере отразилась англомания Екатерины II.