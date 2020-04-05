Волонтер "РГ" доставила петербургским пенсионерам журнал "Родина"

Все журналы - в индивидуальной упаковке, что особенно актуально сейчас, когда чистота попадающих в дом предметов крайне важна.

Выполняя заявки пенсионеров, обратившихся на линию волонтерского проекта #Мывместе, я, кроме пакетов с продуктами и лекарствами, оставляю им экземпляры "Родины". Бабушки и дедушки радуются: журнал большой, интересного чтения хватит надолго.

В этом году "Родина" запустила спецпроект "Документы Победы". Вместе с толстым журналом выходит 24-страничное приложение, рассказывающее о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны через призму архивных документов. Тема выпуска, который я разношу, как никакая другая близка петербуржцам-ленинградцам - продуктовые карточки.

Щуплая старушка в зеленой вязаной кофте разрывает упаковку журнала прямо на пороге, не дожидаясь моего ухода, и замирает.

- Хлебная карточка… Мое блокадное детство, - медленно произносит она. - Спасибо за заботу и за память.

Волонтерские будни: Достаточно сказать спасибо

В волонтерском чате обсуждение животрепещущей темы - как правильно отказаться от материальной благодарности. Странно звучит, но это действительно проблема. Шоколадки, яблоки, пирожки, не говоря уже о "чаевых", брать у пенсионеров запрещено. Причин много. Это идет вразрез с основным постулатом волонтерства (помощь должна быть добровольной и безвозмездной), это нарушает стремление предельно минимизировать контакты между людьми с улицы и теми, кто давно в самоизоляции, и так далее. Вот только объяснить это бабушкам и дедушкам, жаждущим отблагодарить помощников, не так-то просто.

"Как отказаться от денег, которые дают пенсионеры, чтобы их не обидеть? Они ведь реально очень переживают, что мы отказываемся".

"Деликатно уворачиваться и убегать".

"Не всегда помогает. Мне кто-то на телефон положил двести рублей. И я даже не представляю, кто - заказов сегодня было много".

"Да я столько шоколада и съесть не смогу, сколько мне предлагают! Я им так и говорю: если я все это съем, то стану толстая и неповоротливая и не смогу привезти вам продукты".

"Мне вчера одна женщина долго пыталась всучить рафаэлки. Я, ясное дело, ни в какую. Тогда она спросила меня, ко всем ли я езжу, и попросила передать тому, у кого будет совсем маленький чек. Тому, кому я пойму, что очень нужно. И я взяла. Может это неправильно, но я поняла, что она может себе позволить и очень хочет помочь еще кому-нибудь. Все знаю про безопасность. Решила, что продезинфицирую упаковку, выжду неделю, чтобы наверняка, потом кому-нибудь передам".

У меня на этот счет тоже появились свои лайфхаки. Если обычное "спасибо, нет" не помогает, надо сделать строгое лицо и сказать: "Своим предложением вы дискредитируете идею волонтерства". Не все понимают, о чем я, но деньги и шоколадки обычно убирают.

Недавно, правда, был сложный случай. Чтобы остановить пенсионера, который буквально гнался за мной с купюрой, пришлось соврать: "Если вы продолжите предлагать волонтерам деньги, нам придется внести вас в черный список, и ваши заказы больше никто не возьмет". Вечером он мне перезвонил: "Женя, вы хороший человек. И я все-таки придумал, как отблагодарить вас. Сейчас я вам расскажу, как делать домашний творог из кефира"…

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

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