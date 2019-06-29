Прорыв дамбы произошел на реке Ока (приток Ангары) в Куйтунском районе Иркутской области. Местным жителям рекомендовали покинуть дома. Многие уезжают к родственникам. Остальных разместят в пункте временного размещения.

"Пострадавших будет порядка 300 человек по всем населенным пунктам, если вода будет подниматься", - заявили в администрации района. Напомним, паводок в Иркутской области начался из-за продолжительных ливней. Подтоплены десятки населенных пунктов, эвакуированы сотни человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.