Из-за паводка около 30 тысяч жителей Иркутска остались без света

Около 30 тысяч жителей пяти районов Иркутской области остаются без электроснабжения из- за наводнения.

По данным официального сайта ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, в Иртуской области наблюдается чрезвычайная ситуация. Электричества нет в ряде населенных пунктов Тулунского, Чунского, Тайшетского, Нижнеудинского и Заларинского районов региона.

- Без электроснабжения остаются около 29700 человек, - сообщает РИА Новости.

Напомним, из-за проливных дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в регионе введен режим ЧС. Спасатели предупреждают о том, что в ближайшее время уровень воды может подняться в трех реках. В регионе проводится эвакуация жителей. Для людей подготовлены 32 пункта временного размещения в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском и Чунском районах. В результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.