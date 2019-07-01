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01.07.2019 17:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших при паводке в Иркутской области возросло до 12 человек

Текст: Екатерина Дементьева

В Иркутской области во время наводнения погибли 12 человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 24"  заявил вице-премьер Виталий Мутко. Напомним, на утро понедельника МЧС сообщало о семи погибших и девятерых пропавших без вести.

Фото: https://vk.com/verbludvogne
В Иркутской области унесенные рекой дома образовали затор возле трассы

Пострадал 751 человек, 153, в том числе 35 детей, госпитализирован. Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

По последним данным регионального МЧС, от паводка пострадали уже шесть районов Иркутской области, в зону затопления попало 6,8 тысяч приусадебных участков и 6,7 тысяч домов, где проживают 33 тысячи человек, из которых больше четырех тысяч - дети.

Правительство выделило Иркутской области 662 млн рублей, которые распределят для помощи гражданам, пострадавшим от стихии.

В зоне ЧС работает 1400 спасателей, им помогают около 300 волонтеров. Ожидается подкрепление из Москвы (50 человек из Всероссийского студенческого корпуса спасателей) и Иркутска.

Подобного сильного наводнения в регионе не было 180 лет. Сегодня режим ЧС из-за подтоплений был введен в красноярском Канске - там началось повышение воды в реке Кан.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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