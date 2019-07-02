ИГ* взяла ответственность за убийство полицейского в Чечне

Ответственность за нападение на блок-пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни взяла на себя запрещенная в РФ группировка ИГИЛ. Об этом вечером в понедельник сообщил ресурс SITE Intelligence Group, занимающийся наблюдением за деятельностью террористов в Сети.

- ИГИЛ утверждает, что несет ответственность за убийство полицейского в Ачхой-Мартановском районе Чечни, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в понедельник около 14 часов на блок-пост недалеко от селения Бамут напал неизвестный. Он бросил в силовиков гранату, а затем несколько раз ударил одного из полицейских ножом. Нападавший был ликвидирован на месте, полицейский скончался по пути в госпиталь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов.

Соболезнования родным и близким погибшего полицейского выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

*ИГ - признанная террористической организация, запрещенная на территории Российской Федерации судом.