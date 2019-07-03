Opel Astra нового поколения почти не окажет сопротивления

Компания Opel распространила первые фотографии и информацию о новом поколении Astra, которое стало экономичнее, экологичнее, имеет превосходные аэродинамические показатели, оснащено по последнему слову техники и предложит свежую линейку дизельных и бензиновых двигателей.

Большой абзац посвящён обзору именно моторной гамме семейства Opel Astra. Турбированный двигатель объёмом 1.2 литра будет предложен в трёх вариантах мощности: 110, 130 и 145 л.с. Всем им положена 6-ступенчатая МКП. Мотор объёмом 1.4 литра и мощностью 145 л.с. сагрегатирован с бесступенчатым вариатором.

Трёхцилиндровые дизели имеют объём 1.5 литра и мощность 105 и 122 л.с. Для этих двигателей предложат как 6-скоростную "механику", так и 9-диапазонную автоматическую трансмиссию - кстати, впервые на моделях Opel/Vauxhall.

Фото: Пресс-служба Opel.

В среднем расход топлива и количество вредных выбросов сократилось по сравнению с прошлой генерацией модели на 19%.

Новая Astra получила улучшенную фронтальную камеру с быстрым процессором, что позволяет мониторить и отображать, например, большее количество дорожных знаков. Камера заднего вида тоже была модернизирована и теперь предоставляет более чёткое изображение.

Opel Astra можно будет заказать с продвинутой мультимедиа Navi Pro с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и возможностью управления голосом, беспроводной зарядкой для смартфона, аудиосистемой Bose.

Фото: Пресс-служба Opel.

Коэффициент аэродинамического сопротивления у хэтчбека составляет 0.26 Cd, у универсала - 0.25 Cd, что является лучшим показателем в классе. Автомобили оборудованы решёткой радиатора с активными створками, работающими независимо друг от друга.

О дате публичной презентации новинки пока ничего не сообщается. Напомним, ранее Opel рассказал подробности о новом Corsa. В России модели не появятся, у нас будут продавать минивэн Opel Zafira Life, коммерческий фургон Opel Vivaro, кроссовер Opel Grandland X и, возможно, Opel Kombo Life.