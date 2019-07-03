В Крыму насчитывается около 90 маяков и навигационных знаков, которые в век GPS и ГЛОНАСС продолжают исправно работать, помогая судам выбрать верный фарватер и не попасть на подводные камни. Старые маяки окутаны романтикой и бережно хранят историю российского флота. Некоторые из них являются еще и памятниками архитектуры. Корреспондент "РГ" узнала, для чего маяки в век космической навигации и как сегодня обслуживают их.

Светят 200 лет

В 2016 году отметили 200-летие самые старые маяки полуострова - Херсонесский и Тарханкутский. Решение об их строительстве Адмиралтейский департамент принял в 1812 году. Маяки высотой 38 метров сложены из инкерманского известняка. Сейчас эти объекты минобороны РФ помогают кораблям преодолевать опасные рифы скалистого побережья.

Маячная башня и здания служб Тарханкутского маяка спроектированы известным специалистом в области маячного строительства генерал-лейтенантом корпуса флотских штурманов Леонтием Спафарьевым. А его уникальность в том, что башня сохранилась в первозданном виде до наших дней, пережив все войны.

- Тарханкутский маяк является действующим и сегодня, - говорит начальник Управления навигации и океанографии министерства обороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин. - Он входит в разветвленную систему навигационно-гидрографического обеспечения Военно-морского флота и подчиняется гидрографической службе Черноморского флота.

С 1816 года указывает морякам путь на Севастополь и Херсонесский маяк. Его работа прерывалось лишь в годы войн - Крымской, Русско-Турецкой и Великой Отечественной. В 1941-1944-м он до последнего дня помогал обороне, став одним из последних очагов сопротивления советских воинов на Маячном полуострове. В 1944 году в боях за Севастополь башня приняла на себя бомбовые удары вражеской авиации. Несколько точных попаданий в основание маяка привели к гибели оставшейся конструкции. В 1950 году маячную башню восстановили, полностью сохранив первоначальный внешний вид - уходящий ввысь белокаменный конус увенчан прозрачным колпаком.

Чтобы оказаться в верхней фонарной комнате, по узким лестницам надо подняться на 144 ступени на высоту 10-этажного здания. Дальность действия маяка - 16 морских миль (около 30 километров). В круглом помещении, защищенном от штормов прочным 10-миллиметровым стеклом, установлен оптический маячный аппарат ЭМН-500, или "линза". Он фокусирует свет лампы и направляет его на горизонт. Каждую ночь светит белым меняющимся огнем с периодом в одну минуту. Морякам маяк известен под позывным "СВ" - Севастополь.

- В минутном цикле он передает "морзянкой" СВ, - рассказывает начальник маяка Анатолий Шуневич. - Помимо светового, здесь установлен и радиомаяк КРМ-30, который обеспечивает дальность действия свыше 150 миль и также посылает в эфир позывные "СВ". Сигнал позволяет пеленгатору корабля взять направление на Херсонесский маяк.

Аппаратура работает от электросети, но на случай ЧС предусмотрены мощные дизельные генераторы, которые обеспечат электричеством весь прилегающий к маяку поселок.

- С самого начала здесь топили рыбий жир, потом были керосиновые фитили, а за ними - керосино-калильная лампа, - объясняет инженер Херсонесского маяка Александр Кащеев. - В 1950-х установили дизель-генераторы и перевели все на электричество. Лампы заменяются автоматически, что позволяет аппарату работать без остановок. Но периодически надо сюда приходить, проверять его работоспособность и менять перегоревшие лампы.

Установлена здесь и навигационная система "Марс", что позволяет Херсонесскому маяку поддерживать связь на коротких волнах в радиорежиме с другими крымскими маяками.

Луч в проливе

Кыз-Аульский маяк - один из самых красивых на побережье Черного моря. Он стоит на южном входе в Керченский пролив, в 40 километрах от самого восточного города полуострова. Построен в 1875 году, когда в проливе стало активно развиваться судоходство. В 1876 году на башне установили новейший вращающийся светооптический аппарат Френеля из Франции - лампу весом с тонну, светившую на 22 морских мили. Трехсекторный свет маяка - зеленый-белый-красный - указывал на опасности, поджидавшие моряков при входе в пролив.

Только во время Великой Отечественной войны, в период оккупации, дорогое светооптическое оборудование с маяка вывозили на Кавказ, откуда оно вернулось в целости в 1944 году и было вновь установлено на башню, чудом не пострадавшую во время сражений на Керченском полуострове.

- С тех пор не было такого, чтобы маяк не светил, - говорит смотритель Александр Щур. - Даже когда в советское время или в недавний блэкаут бывали перебои с электричеством, маяк работал, - на дизель-генераторе. Люди в море надеются на нас.

Сегодня Кыз-Аул посылает в море один зеленый луч. Смотритель Александр Щур поддерживает оборудование и территорию в рабочем состоянии и чистоте. Дважды в день он поднимается на вершину 30-метровой башни, чтобы вечером включить лампу, а утром - выключить. Внутри полосатой башни - этажи чугунной винтовой лестницы, цветочно-кружевной, закрученной, как спирали улитки. Сверху на маленькой круглой площадке по бокам - медные розетки до сих пор работающей вентиляции: из сопла с гулом тянет воздух, который когда-то регулировал пламя масляной горелки. Сегодня ее сменили светодиоды. Их свет загорается с точно отрегулированным интервалом проблеска: 1,5 секунды - свет, 4,5 секунды - тьма.

Маяк с экспонатами

На одном из самых известных маяков полуострова - Ай-Тодорском - создан музей гидрографической службы. Построить его именно здесь - в удобном для навигации месте - решил тогдашний командующий Черноморским флотом Михаил Лазарев. Огни Ай-Тодора указывали дорогу кораблям, идущим из Константинополя в Ялту и Феодосию.

В 1876-м старую башню демонтировали и построили ту, что можно осмотреть сегодня - белую, невысокую, с широким куполом и стеклами ромбиком вокруг фонаря. В музее маяка ушедший на пенсию смотритель Юрий Тюрин, прослуживший на Ай-Тодоре ровно 40 лет, собрал коллекцию маячных колоколов, подававших сигналы во время тумана, - на них надписи-молитвы о спасении душ моряков. Здесь же 22 разнолапых якоря, что мокнут снаружи. Среди них адмиралтейские, для парусного флота, весом в 2,5 тонны, и уникальный каменный якорь, возраст которого - не одно тысячелетие.

На веранде можно полюбоваться коллекцией фонарей - маячных, корабельных разных эпох и конструкций, а также авиационных и железнодорожных. Можно долго рассматривать астрономические и навигационные приборы, старую керосинокалильную установку, светившую на линзы маяка до появления лампочек.

Сейчас в фонаре на Ай-Тодоре горит лампа, зеленый свет от которой виден морякам не менее чем за 40 километров.

- А если из-за электромагнитного импульса вся эта система, которая называется GPS, ГЛОНАСС, радиосвязь, накроется? - говорит начальник маяка Михаил Островский. - Полчаса вообще ничего не будет работать. Но если штурман увидит свет маяка, он включит квантовый теодолит и определит свое местоположение. Так что без светового маяка и сегодня не обойтись! 30 лет у нас запустение было - маяк работал, но техническая документация практически не велась. А сейчас идет восстановление - все приводим в соответствие с техническими требованиями.

Кстати

Прообразы современных маяков в Крыму построили древние греки в VI-VII веках до нашей эры. Тогда это были не башни - возле мест активного судоходства на возвышенностях место под маяк выкладывали камнем, а в образовавшийся каменный круг складывали дрова. В вечернее время заливали его маслом и поджигали. Первые сигнальные огни, выполняющие функцию маяков, появились в Херсонесе, Керчи и Феодосии.

Один из первых капитальных маяков был построен около Евпатории, он действовал до IX века нашей эры. Как правило, древнегреческие маяки были в виде башни, на плоской кровле которых горел костер. Интересно, что и современные маяки возведены возле тех мест, где располагали свои стратегически важные объекты древние греки.