Рестайлинговый Renault Duster без стеснения попозировал папарацци

It's official ➡️ The Renault Duster facelift will be launched in India on July 8:https://t.co/QEPGiWSai6 — Autocar India (@autocarindiamag) 3 июля 2019 г.

Renault начала поставки обновлённого Duster, продажи новинки стартуют 8 июля. Фото автомобиля без камуфляжа, отгруженного дилеру, было опубликовано индийским Autocar. Оно позволило оценить масштаб изменений, которые коснулись передней части кроссовера.

Renault Duster получил новую решётку радиатора, изобилующую хромированной отделкой, другой бампер с иными гнёздами под противотуманки, пересмотренную головную оптику со светодиодными дневными ходовыми огнями и линзой. Также был изменён капот: в средней его части появилась U-образная выштамповка. Стоит отметить, что все изменения в дизайне были сделаны не только с целью повышения эстетической привлекательности автомобиля, но и с учётом новых требований безопасности для пешеходов.

Ранее "Российская газета" публиковала фото салона обновлённого Renault Duster, который получил совершенно новое торпедо, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также ещё ряд прогрессивных опций. Все это должно кардинально изменить восприятие автомобиля.

В моторной гамме никаких неожиданностей не произошло, но её пересмотр случится в апреле 2020 года: в Индии, для рынка которой предназначена новинка, вступают в силу новые экологические требования, а нынешний дизель Duster им не соответствует. Напомним также, что третье поколение кроссовера тоже не получит дизельных двигателей.

В России, как и в Индии, Renault продаёт Duster первого поколения, но пока про рестайлинг модели нет никаких новостей. Купить кроссовер в базовой комплектации на переднем приводе можно за 714 000 рублей, версия 4х4 обойдётся минимум в 834 000 рублей.