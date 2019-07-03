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Рубрика: Легковые авто

Россия взаимовыгодно поможет Toyota, Volvo, VW, Opel и GM-Avtovaz

Текст: Евгений Костин
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Минпромторг подписал ряд специальных инвестиционных контрактов с Volkswagen, GM-Avtovaz, "Автотором", Группой PSA, Volvo и Toyota. Это позволит привлечь в экономику страны значительные инвестиции, увеличить процент локализации выпускаемых автомобилей, расширить модельный ряд, наладить работу по выпуску машин на экспорт и проводить НИОКР в России.

"В результате реализации проектов будет создано свыше 1,4 тысячи высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 миллиардов рублей", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Напомним, у Volkswagen есть завод в Калужской области, на котором выпускают Volkswagen Tiguan, Polo, Skoda Rapid, а также бензиновые двигатели. На мощностях калужского предприятия Группы PSA выпускаются Peugeot 408, Expert, Traveller, Citroën C4 седан, Jumpy и SpaceTourer, в будущем возможна локализация моделей Opel.

Volvo Group выпускает грузовики серий FM, FMX и FH, завод находится на территории Калужской области. Предприятие Toyota расположено в Санкт-Петербурге, с его конвейера сходят седан Camry и кроссовер RAV4. На калининградском "Автоторе" выпускаются модели нескольких брендов: BMW, Genesis, Kia, Hyundai и ряд коммерческих автомобилей. Тольяттинский "Джи Эм-АвтоВАЗ" имеет в арсенале единственную модель - внедорожник Chevrolet Niva, и напомним, подписание СПИК никаким образом не повлияло на судьбу второго поколения "Шнивы".

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#Toyota #Volkswagen #Chevrolet #Volvo