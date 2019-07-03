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03.07.2019 11:00
Рубрика: Легковые авто

В США скончался создатель Ford Mustang

Текст: Яна Шамаева
Фото: gettyimages/ Bennett Raglin / Contributor Фото: gettyimages/ Bennett Raglin / Contributor
Фото: gettyimages/ Bennett Raglin / Contributor

В США скончался создатель Ford Mustang и экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка. Ему было 94 года, сообщает TMZ со ссылкой на одного из членов его семьи.

Подробности смерти источник не раскрыл. Однако The Washington Post пишет, что причиной смерти стали осложнения, которые вызвала болезнь Паркинсона.

Якокка работал в Ford c 1946 года. В 1970 году он стал президентом компании. Под его руководством разработали Ford Mustang, именно поэтому его считают "отцом" легендарного автомобиля.

В 1978 году Генри Форд II уволил Якокку, тогда же тот перешел на работу в Chrysler и стал гендиректором и президентом концерна.

#Ford